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Путин поручил создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО - РИА Новости, 08.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 08.02.2025 (обновлено: 11:48 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/putin-1998123582.html
Путин поручил создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО
Путин поручил создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО
Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:35:00+03:00
2025-02-08T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО."Правительству Российской Федерации совместно с Минкультуры России совместно с Минобороны России обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр обороны Российской Федерации Александр Белоусов.
https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997855814.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин поручил создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО

Путин поручил до 1 июля создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минкультуры России совместно с Минобороны России обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр обороны Российской Федерации Александр Белоусов.
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