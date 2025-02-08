https://ria.ru/20250208/putin-1998123582.html

Путин поручил создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО

Путин поручил создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил создать на базе музея ВОВ экспозицию, посвященную СВО

Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:35:00+03:00

2025-02-08T11:35:00+03:00

2025-02-08T11:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО."Правительству Российской Федерации совместно с Минкультуры России совместно с Минобороны России обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр обороны Российской Федерации Александр Белоусов.

https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997855814.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия