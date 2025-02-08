https://ria.ru/20250208/pushkov-1998190888.html

Пушков прокомментировал планы ЕС ввести санкции против китайских компаний

Пушков прокомментировал планы ЕС ввести санкции против китайских компаний - РИА Новости, 08.02.2025

Пушков прокомментировал планы ЕС ввести санкции против китайских компаний

Евросоюз продолжает рыть себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против китайских компаний, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:30:00+03:00

2025-02-08T20:30:00+03:00

2025-02-08T20:30:00+03:00

цены на нефть

россия

брюссель

сша

алексей пушков

роберт фицо

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:298:3072:2025_1920x0_80_0_0_855be6566a0b4a543493e0afa9cd3fd0.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Евросоюз продолжает рыть себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против китайских компаний, считает сенатор Алексей Пушков. "ЕС продолжает увлеченно рыть сам себе экономическую могилу. Страны Евросоюза уже потеряли российский рынок, трубопроводный газ, нашу нефть и инвестиции в России. На носу у Брюсселя торговая война с (президентом США Дональдом) Трампом, от которой евроэкономика пострадает еще больше", написал Пушков в Telegram-канале, комментируя сообщения в СМИ о планах ЕС ввести санкции против 25 китайских компаний. А теперь Евросоюз начинает еще и санкционную войну со своим крупнейшим торговым партнером – Китаем, добавил он. "Флаг в руки, конечно. При такой политике прогноз (премьера Словакии) Роберта Фицо, что ЕС уже в недалекой перспективе приблизится к своему концу, уже не выглядит преувеличением", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20241206/proizvodstvo-1987580324.html

россия

брюссель

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, брюссель, сша, алексей пушков, роберт фицо, евросоюз