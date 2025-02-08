https://ria.ru/20250208/pushkov-1998190888.html
Пушков прокомментировал планы ЕС ввести санкции против китайских компаний
Пушков прокомментировал планы ЕС ввести санкции против китайских компаний - РИА Новости, 08.02.2025
Пушков прокомментировал планы ЕС ввести санкции против китайских компаний
Евросоюз продолжает рыть себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против китайских компаний, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:30:00+03:00
2025-02-08T20:30:00+03:00
2025-02-08T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Евросоюз продолжает рыть себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против китайских компаний, считает сенатор Алексей Пушков. "ЕС продолжает увлеченно рыть сам себе экономическую могилу. Страны Евросоюза уже потеряли российский рынок, трубопроводный газ, нашу нефть и инвестиции в России. На носу у Брюсселя торговая война с (президентом США Дональдом) Трампом, от которой евроэкономика пострадает еще больше", написал Пушков в Telegram-канале, комментируя сообщения в СМИ о планах ЕС ввести санкции против 25 китайских компаний. А теперь Евросоюз начинает еще и санкционную войну со своим крупнейшим торговым партнером – Китаем, добавил он. "Флаг в руки, конечно. При такой политике прогноз (премьера Словакии) Роберта Фицо, что ЕС уже в недалекой перспективе приблизится к своему концу, уже не выглядит преувеличением", - заключил Пушков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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цены на нефть, россия, брюссель, сша, алексей пушков, роберт фицо, евросоюз
Цены на нефть, Россия, Брюссель, США, Алексей Пушков, Роберт Фицо, Евросоюз
Пушков прокомментировал планы ЕС ввести санкции против китайских компаний
Пушков: ЕС роет себе экономическую могилу, планируя санкционную войну с Китаем