https://ria.ru/20250208/pushkov-1998094658.html

Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа

Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа - РИА Новости, 08.02.2025

Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа

Идеологический и политический раскол в США с победой на президентских выборах Дональда Трампа не пошел на убыль, он усиливается, а его пик - еще впереди,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T01:17:00+03:00

2025-02-08T01:17:00+03:00

2025-02-08T01:17:00+03:00

сша

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Идеологический и политический раскол в США с победой на президентских выборах Дональда Трампа не пошел на убыль, он усиливается, а его пик - еще впереди, считает российский сенатор Алексей Пушков. Пушков, комментируя публикации в западных СМИ, в частности американских, относительно политики Трампа, выразил мнение, что либералы просто отказываются верить в то, что происходит на их глазах, в том числе относительно Агентства по международному развитию (USAID). "Оказывается, госагенство, подкупавшее мировые СМИ и выделявшее деньги на трансгендерные оперы и мюзиклы в Колумбии и Ирландии, "защищало американскую демократию"! А Трамп вот эти священные институты разносит! Какой ужас. При этом изображение в статье распрекрасной американской "демократии", которую якобы демонтирует Трамп, абсолютно ложное: демократия в США, находившаяся на пути превращения в либеральную диктатуру, находится в глубоком кризисе. Именно по этой причине большинство возмущенных этим американцев выбрало Трампа, а не марионетку, которую хотели протащить в Белый дом", - написал он в своем Telegram-канале. При этом сенатор уверен, что пик политического раскола в США еще впереди. "После короткой паузы леволиберальный стан в США начинает новую кампанию против Трампа. Идеологический и политический раскол в Америке с победой Трампа не пошел на убыль - он усиливается. Его пик, вероятно, еще впереди", - считает Пушков. Ранее Трамп заявил, что решения о реформировании USAID необратимы, коррупция там была на невиданном уровне. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США.

https://ria.ru/20250204/pushkov-1997397866.html

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сша, колумбия, ирландия, дональд трамп, алексей пушков, марко рубио, агентство по международному развитию сша