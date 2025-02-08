https://ria.ru/20250208/pribaltika-1998113044.html
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ - РИА Новости, 08.02.2025
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, соединяющей страны Прибалтики с инфраструктурой России и Белоруссии. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:25:00+03:00
2025-02-08T09:25:00+03:00
2025-02-08T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, соединяющей страны Прибалтики с инфраструктурой России и Белоруссии.Вильнюс, Рига и Таллин приняли это решение летом прошлого года, когда официально уведомили Москву и Минск о выходе из объединения.В январе глава эстонского правительства Кристен Михал допустил, что страна может лишиться света на трое суток в результате отключения от БРЭЛЛ. По информации телерадиокомпании ERR, жители Эстонии резко нарастили закупки генераторов.В связи с выходом Прибалтийских государств из международного энергокольца инфраструктура Калининградской области перешла на автономный режим. В пресс-службе правительства региона отметили, что оборудование полностью готово к работе.По мнению опрошенных РИА Новости специалистов, Эстония, Латвия и Литва рискуют снизить надежность своего энергоснабжения. Как считает главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских, повреждение даже одного из подводных кабелей между Литвой, Польшей и Швецией может привести к отключению электричества. В свою очередь, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Прибалтика потратит значительное количество времени, чтобы наладить энергосистему.Также эксперты спрогнозировали существенный рост цен на электричество, который тем не менее будет зависеть от соглашений, которых удастся достигнуть с поставщиками из Европы.Кроме того, эксперты заверили, что сотрудничество между Россией и Белоруссией в сфере энергетики решение Прибалтийских стран не затронет, поскольку энергообмен будет проходить по нынешним линиям, расположенным в других приграничных районах.
https://ria.ru/20250207/estoniya-1998035582.html
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эстония, литва, прибалтика, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, в мире
Эстония, Литва, Прибалтика, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, В мире
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
Страны Прибалтики вышли из международной энергетической системы БРЭЛЛ
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, соединяющей страны Прибалтики с инфраструктурой России и Белоруссии.
Вильнюс, Рига и Таллин приняли это решение летом прошлого года, когда официально уведомили Москву и Минск о выходе из объединения.
В январе глава эстонского правительства Кристен Михал допустил, что страна может лишиться света на трое суток в результате отключения от БРЭЛЛ. По информации телерадиокомпании ERR, жители Эстонии резко нарастили закупки генераторов.
В связи с выходом Прибалтийских государств из международного энергокольца инфраструктура Калининградской области перешла на автономный режим. В пресс-службе правительства региона отметили, что оборудование полностью готово к работе.
По мнению опрошенных РИА Новости специалистов, Эстония, Латвия и Литва рискуют снизить надежность своего энергоснабжения. Как считает главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских, повреждение даже одного из подводных кабелей между Литвой, Польшей и Швецией может привести к отключению электричества. В свою очередь, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
отметил, что Прибалтика потратит значительное количество времени, чтобы наладить энергосистему.
Также эксперты спрогнозировали существенный рост цен на электричество, который тем не менее будет зависеть от соглашений, которых удастся достигнуть с поставщиками из Европы.
Кроме того, эксперты заверили, что сотрудничество между Россией и Белоруссией в сфере энергетики решение Прибалтийских стран не затронет, поскольку энергообмен будет проходить по нынешним линиям, расположенным в других приграничных районах.