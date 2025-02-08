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Спасатели продолжают тушить пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве
Спасатели продолжают тушить пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве - РИА Новости, 08.02.2025
Спасатели продолжают тушить пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве
Столичные спасатели продолжают работы по полной ликвидации пожара в здании бывшего Электрозавода, сообщил РИА Новости первый заместитель начальника главного... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:20:00+03:00
2025-02-08T22:20:00+03:00
2025-02-08T22:50:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Столичные спасатели продолжают работы по полной ликвидации пожара в здании бывшего Электрозавода, сообщил РИА Новости первый заместитель начальника главного управления МЧС РФ по городу Москва Илья Мисуна. "В настоящий момент проводятся работы по полной ликвидации возгорания пожара", - сказал Мисуна. По его словам, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Мисуна отметил, что 120 человек эвакуированы и восемь спасены. В процессе тушения пожара пять человек обратились за медицинской помощью. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины. По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы. В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве. Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Электрозавода в Москве
Спасатели продолжают тушить пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве
Спасатели продолжают ликвидировать пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Столичные спасатели продолжают работы по полной ликвидации пожара в здании бывшего Электрозавода, сообщил РИА Новости первый заместитель начальника главного управления МЧС РФ по городу Москва Илья Мисуна.
«
"В настоящий момент проводятся работы по полной ликвидации возгорания пожара", - сказал Мисуна.
По его словам, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Мисуна отметил, что 120 человек эвакуированы и восемь спасены. В процессе тушения пожара пять человек обратились за медицинской помощью. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.
По последним данным МЧС РФ
, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы
, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.
В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.
Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.