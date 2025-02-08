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Пожар в здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в здании на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 08.02.2025
Пожар в здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в административном здании на востоке Москвы локализован на 300 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T21:00:00+03:00
2025-02-08T21:00:00+03:00
2025-02-08T21:04:00+03:00
пожар в здании электрозавода в москве
происшествия
москва
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пожар в административном здании на востоке Москвы локализован на 300 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пожар в Москве локализован на 300 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет.В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998193312.html
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пожар в здании электрозавода в москве, происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании Электрозавода в Москве, Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали на площади 300 квадратов