Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 08.02.2025 (обновлено: 21:01 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998192723.html
Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы
Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы
Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха после пожара в административном здании на востоке столицы, ведутся замеры, сообщается РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:50:00+03:00
2025-02-08T21:01:00+03:00
пожар в здании электрозавода в москве
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998190749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c4bc4f31ea68b92b5394818b050635.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха после пожара в административном здании на востоке столицы, ведутся замеры, сообщается на сайте ведомства."Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за состоянием атмосферного воздуха при возникновении пожара в административном здании на улице Электрозаводской... Замеры проводятся в двух точках - на уровне дыхания на высоте 1,5 метра от поверхности земли и на уровне 5 этажа. Иная жилая застройка и социальные объекты вблизи отсутствуют. Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проводятся по следующим ингредиентам: углерод (сажа / пигмент черный), углерод оксид, формальдегид, взвешенные вещества, дигидросульфид (сероводород), серы диоксид, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ10", - говорится в сообщении.Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет. Согласно информации экстренных служб, число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, госпитализированы пятеро.В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998169509.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998190749_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec747dcadc628983c64f832970b53162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пожар в здании электрозавода в москве, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании Электрозавода в Москве, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы

Роспотребнадзор контролирует состояние воздуха после пожара на востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха после пожара в административном здании на востоке столицы, ведутся замеры, сообщается на сайте ведомства.
«
"Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за состоянием атмосферного воздуха при возникновении пожара в административном здании на улице Электрозаводской... Замеры проводятся в двух точках - на уровне дыхания на высоте 1,5 метра от поверхности земли и на уровне 5 этажа. Иная жилая застройка и социальные объекты вблизи отсутствуют. Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проводятся по следующим ингредиентам: углерод (сажа / пигмент черный), углерод оксид, формальдегид, взвешенные вещества, дигидросульфид (сероводород), серы диоксид, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ10", - говорится в сообщении.
Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.
По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет. Согласно информации экстренных служб, число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, госпитализированы пятеро.
В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.
Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.
Обстановка на месте тушения пожара в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели
Вчера, 18:19
 
Пожар в здании Электрозавода в МосквеМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала