https://ria.ru/20250208/pozhar-1998192723.html

Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы

Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025

Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы

Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха после пожара в административном здании на востоке столицы, ведутся замеры, сообщается РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:50:00+03:00

2025-02-08T20:50:00+03:00

2025-02-08T21:01:00+03:00

пожар в здании электрозавода в москве

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха после пожара в административном здании на востоке столицы, ведутся замеры, сообщается на сайте ведомства."Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за состоянием атмосферного воздуха при возникновении пожара в административном здании на улице Электрозаводской... Замеры проводятся в двух точках - на уровне дыхания на высоте 1,5 метра от поверхности земли и на уровне 5 этажа. Иная жилая застройка и социальные объекты вблизи отсутствуют. Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проводятся по следующим ингредиентам: углерод (сажа / пигмент черный), углерод оксид, формальдегид, взвешенные вещества, дигидросульфид (сероводород), серы диоксид, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ10", - говорится в сообщении.Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет. Согласно информации экстренных служб, число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, госпитализированы пятеро.В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998169509.html

москва

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пожар в здании электрозавода в москве, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)