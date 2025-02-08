Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожара на востоке Москвы
Роспотребнадзор контролирует состояние воздуха после пожара на востоке Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха после пожара в административном здании на востоке столицы, ведутся замеры, сообщается на сайте ведомства.
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"Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за состоянием атмосферного воздуха при возникновении пожара в административном здании на улице Электрозаводской... Замеры проводятся в двух точках - на уровне дыхания на высоте 1,5 метра от поверхности земли и на уровне 5 этажа. Иная жилая застройка и социальные объекты вблизи отсутствуют. Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проводятся по следующим ингредиентам: углерод (сажа / пигмент черный), углерод оксид, формальдегид, взвешенные вещества, дигидросульфид (сероводород), серы диоксид, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ10", - говорится в сообщении.
Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.
По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет. Согласно информации экстренных служб, число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, госпитализированы пятеро.
В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.
Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.