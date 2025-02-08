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Для помощи в тушении пожара на востоке Москвы направили пожарный поезд - РИА Новости, 08.02.2025
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20:07 08.02.2025 (обновлено: 20:59 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998189860.html
Для помощи в тушении пожара на востоке Москвы направили пожарный поезд
Для помощи в тушении пожара на востоке Москвы направили пожарный поезд - РИА Новости, 08.02.2025
Для помощи в тушении пожара на востоке Москвы направили пожарный поезд
Пожарный поезд направлен для помощи в тушении пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:07:00+03:00
2025-02-08T20:59:00+03:00
пожар в здании электрозавода в москве
происшествия
москва
ржд
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россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для помощи в тушении пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД)."Для помощи в тушении пожара в здании московского Электрозавода направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении.Уточняется, что в его составе цистерны со 120 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности.
https://ria.ru/20250208/sk-1998189379.html
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пожар в здании электрозавода в москве, происшествия, москва, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Пожар в здании Электрозавода в Москве, Происшествия, Москва, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Для помощи в тушении пожара на востоке Москвы направили пожарный поезд

Для тушения пожара в здании Электрозавода в Москве направили пожарный поезд

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для помощи в тушении пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
"Для помощи в тушении пожара в здании московского Электрозавода направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
Вчера, 20:03
Уточняется, что в его составе цистерны со 120 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.
Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Очевидцы рассказали, как выводили людей из горящего здания в Москве
Вчера, 19:58
 
Пожар в здании Электрозавода в МосквеПроисшествияМоскваРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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