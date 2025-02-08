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Очевидцы рассказали, как выводили людей из горящего здания в Москве
Очевидцы рассказали, как выводили людей из горящего здания в Москве - РИА Новости, 08.02.2025
Очевидцы рассказали, как выводили людей из горящего здания в Москве
Очевидцы пожара на востоке Москвы в здании бывшего Электрозавода рассказали, что выводили людей с фонариками на телефонах, как только увидели информацию о... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:58:00+03:00
2025-02-08T19:58:00+03:00
2025-02-08T20:08:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Очевидцы пожара на востоке Москвы в здании бывшего Электрозавода рассказали, что выводили людей с фонариками на телефонах, как только увидели информацию о пожаре. Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. "Угарный газ чувствовали, но никаких возгораний не видели... с фонарями на телефонах, спокойно помогали людям и выводили... Мы многих людей вывели... увидели информацию и сразу... Мы знаем, что с пятого этажа тоже всех вывели", - сказали очевидцы, которые работают в здании бывшего Электрозавода.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар в здании Электрозавода в Москве
Очевидцы рассказали, как выводили людей из горящего здания в Москве
Очевидцы пожара в Москве рассказали, что выводили людей из здания с фонариками