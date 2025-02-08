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На месте пожара на востоке Москвы находятся пять скорых - РИА Новости, 08.02.2025
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19:38 08.02.2025 (обновлено: 21:01 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998185394.html
На месте пожара на востоке Москвы находятся пять скорых
На месте пожара на востоке Москвы находятся пять скорых - РИА Новости, 08.02.2025
На месте пожара на востоке Москвы находятся пять скорых
На месте пожара на востоке Москвы в здании бывшего Электрозавода находятся минимум 5 "скорых", в том числе детская, и минимум 15 пожарных машин, передает... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:38:00+03:00
2025-02-08T21:01:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На месте пожара на востоке Москвы в здании бывшего Электрозавода находятся минимум 5 "скорых", в том числе детская, и минимум 15 пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным эвакуированы 120 человек. Около завода стоят минимум пять машин "скорой", в том числе детская и автомобиль скорой помощи медицины катастроф, а также отмечается минимум 15 пожарных машин.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте пожара на востоке Москвы находятся пять скорых

На месте пожара на востоке Москвы находятся минимум 15 пожарных машин и 5 скорых

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники медицинской службы на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
Сотрудники медицинской службы на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники медицинской службы на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На месте пожара на востоке Москвы в здании бывшего Электрозавода находятся минимум 5 "скорых", в том числе детская, и минимум 15 пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным эвакуированы 120 человек.
Около завода стоят минимум пять машин "скорой", в том числе детская и автомобиль скорой помощи медицины катастроф, а также отмечается минимум 15 пожарных машин.
Обстановка на месте тушения пожара в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели
Вчера, 18:19
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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