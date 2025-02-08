https://ria.ru/20250208/pozhar-1998185394.html

На месте пожара на востоке Москвы находятся пять скорых

На месте пожара на востоке Москвы находятся пять скорых - РИА Новости, 08.02.2025

На месте пожара на востоке Москвы находятся пять скорых

На месте пожара на востоке Москвы в здании бывшего Электрозавода находятся минимум 5 "скорых", в том числе детская, и минимум 15 пожарных машин, передает... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:38:00+03:00

2025-02-08T19:38:00+03:00

2025-02-08T21:01:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На месте пожара на востоке Москвы в здании бывшего Электрозавода находятся минимум 5 "скорых", в том числе детская, и минимум 15 пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным эвакуированы 120 человек. Около завода стоят минимум пять машин "скорой", в том числе детская и автомобиль скорой помощи медицины катастроф, а также отмечается минимум 15 пожарных машин.

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998169509.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)