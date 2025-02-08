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Восемь человек обратились за медпомощью после пожара на востоке Москвы
Восемь человек обратились за медпомощью после пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
Восемь человек обратились за медпомощью после пожара на востоке Москвы
Восемь человек обратились за медицинской помощью при пожаре на востоке Москвы, четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:13:00+03:00
2025-02-08T19:13:00+03:00
2025-02-08T20:09:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Восемь человек обратились за медицинской помощью при пожаре на востоке Москвы, четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. В пресс-службе столичного депздрава сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения."Восемь человек обратились за медицинской помощью при пожаре на Электрозаводской улице в Москве, четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар в здании Электрозавода в Москве
Восемь человек обратились за медпомощью после пожара на востоке Москвы
Восемь человек обратились за медпомощью после пожара в здании на востоке Москвы