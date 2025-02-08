https://ria.ru/20250208/pozhar-1998173827.html

Площадь пожара в горящем в Москве здании составляет 100 квадратов

Площадь пожара в горящем в Москве здании составляет 100 квадратов - РИА Новости, 08.02.2025

Площадь пожара в горящем в Москве здании составляет 100 квадратов

Площадь пожара в горящем на востоке Москвы административном здании составляет 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:39:00+03:00

2025-02-08T18:39:00+03:00

2025-02-08T20:10:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Площадь пожара в горящем на востоке Москвы административном здании составляет 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью спасательных устройств и подъемных механизмов. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным спасены 80 человек, эвакуированы - 120."Площадь пожара - 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998171120.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве