https://ria.ru/20250208/pozhar-1998169509.html

На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели

На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели - РИА Новости, 08.02.2025

На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели

На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:19:00+03:00

2025-02-08T18:19:00+03:00

2025-02-08T21:47:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели, сообщили экстренные службы РИА Новости."Всех людей вывели, никого в здании не осталось", — сказал собеседник агентства.По словам очевидцев, задымление появилось в 18:00 мск. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.Ранг пожара повысили до четвертого из пяти. Открытое возгорание ликвидировали. Причиной ЧП могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, рассказали в экстренных службах.По информации МЧС, десять человек обратились за медпомощью, из них двое детей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что госпитализировали пять человек, их жизни ничего не угрожает. "Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках", — отметил он. Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения в НИИ имени Склифосовского, их состояние не тяжелое, рассказали в департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.Пожар произошел в пятиэтажном административном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21. Движение возле места происшествия затруднено.СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Для установления точной причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу. Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха.

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Обстановка на месте тушения пожара в здании на востоке Москвы Обстановка на месте тушения пожара в административном здании на востоке Москвы, где были спасены 90 человек. Прибыло большое количество пожарной техники, дежурят «скорые». 2025-02-08T18:19 true PT0M07S

Спасатели на пожаре в административном здании на востоке Москвы Кадры работы спасателей на пожаре в административном здании на востоке Москвы 2025-02-08T18:19 true PT0M12S

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)