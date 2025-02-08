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На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели - РИА Новости, 08.02.2025
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18:19 08.02.2025 (обновлено: 21:47 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998169509.html
На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели
На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели - РИА Новости, 08.02.2025
На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели
На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:19:00+03:00
2025-02-08T21:47:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели, сообщили экстренные службы РИА Новости."Всех людей вывели, никого в здании не осталось", — сказал собеседник агентства.По словам очевидцев, задымление появилось в 18:00 мск. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.Ранг пожара повысили до четвертого из пяти. Открытое возгорание ликвидировали. Причиной ЧП могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, рассказали в экстренных службах.По информации МЧС, десять человек обратились за медпомощью, из них двое детей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что госпитализировали пять человек, их жизни ничего не угрожает. "Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках", — отметил он. Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения в НИИ имени Склифосовского, их состояние не тяжелое, рассказали в департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.Пожар произошел в пятиэтажном административном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21. Движение возле места происшествия затруднено.СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Для установления точной причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу. Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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60
Обстановка на месте тушения пожара в здании на востоке Москвы
Обстановка на месте тушения пожара в административном здании на востоке Москвы, где были спасены 90 человек. Прибыло большое количество пожарной техники, дежурят «скорые».
2025-02-08T18:19
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Спасатели на пожаре в административном здании на востоке Москвы
Кадры работы спасателей на пожаре в административном здании на востоке Москвы
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели

Из загоревшегося на востоке Москвы здания вывели всех людей

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели, сообщили экстренные службы РИА Новости.
"Всех людей вывели, никого в здании не осталось", — сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди. Пожару вначале был присвоен второй номер сложности из пяти, затем повышен до четвертого.

Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве

Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди. Пожару вначале был присвоен второй номер сложности из пяти, затем повышен до четвертого.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 5
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
2 из 5
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
3 из 5
© Кадр видео из соцсетей

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

Пожар в в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© Кадр видео из соцсетей
4 из 5
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
5 из 5

Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди. Пожару вначале был присвоен второй номер сложности из пяти, затем повышен до четвертого.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
2 из 5

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
3 из 5

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© Кадр видео из соцсетей
4 из 5

Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве.

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
5 из 5
По словам очевидцев, задымление появилось в 18:00 мск. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.
Ранг пожара повысили до четвертого из пяти. Открытое возгорание ликвидировали. Причиной ЧП могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, рассказали в экстренных службах.
По информации МЧС, десять человек обратились за медпомощью, из них двое детей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что госпитализировали пять человек, их жизни ничего не угрожает.
"Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках", — отметил он.
Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения в НИИ имени Склифосовского, их состояние не тяжелое, рассказали в департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.
Пожар произошел в пятиэтажном административном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21. Движение возле места происшествия затруднено.
СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Для установления точной причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу.
Управление Роспотребнадзора по Москве ведет контроль за состоянием воздуха.
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