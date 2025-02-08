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В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди - РИА Новости, 08.02.2025
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18:07 08.02.2025 (обновлено: 20:12 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998167172.html
В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди
В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди - РИА Новости, 08.02.2025
В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди
В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:07:00+03:00
2025-02-08T20:12:00+03:00
происшествия
москва
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщили экстренные службы РИА Новости.&quot;Сотрудники МЧС России тушат пожар в Москве. &lt;...&gt; Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы&quot;, — рассказали в МЧС в Telegram-канале.Пожар произошел в административном пятиэтажном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21.
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происшествия, москва, пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, Пожар в здании Электрозавода в Москве
В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди

В загоревшемся в Москве здании есть люди, пожару присвоен второй номер сложности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщили экстренные службы РИА Новости.
«

"Сотрудники МЧС России тушат пожар в Москве. <...> Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы", — рассказали в МЧС в Telegram-канале.

Пожар произошел в административном пятиэтажном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21.
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ПроисшествияМоскваПожар в здании Электрозавода в Москве
 
 
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