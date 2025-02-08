https://ria.ru/20250208/pozhar-1998167172.html
В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди
В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди - РИА Новости, 08.02.2025
В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди
В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:07:00+03:00
2025-02-08T18:07:00+03:00
2025-02-08T20:12:00+03:00
происшествия
москва
пожар в здании электрозавода в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998179121_0:282:3033:1988_1920x0_80_0_0_30dabf06fb0b9cb4e14c7ee042e974a7.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщили экстренные службы РИА Новости."Сотрудники МЧС России тушат пожар в Москве. <...> Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы", — рассказали в МЧС в Telegram-канале.Пожар произошел в административном пятиэтажном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21.
https://ria.ru/20250207/sk-1997887090.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998179121_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_b8ce9daf62d040a1625e4be0632b7aa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, Пожар в здании Электрозавода в Москве
В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди
В загоревшемся в Москве здании есть люди, пожару присвоен второй номер сложности