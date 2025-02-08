https://ria.ru/20250208/pozhar-1998167172.html

В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди

В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди - РИА Новости, 08.02.2025

В загоревшемся на востоке Москвы здании находятся люди

В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:07:00+03:00

2025-02-08T18:07:00+03:00

2025-02-08T20:12:00+03:00

происшествия

москва

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В загоревшемся здании на востоке Москвы находятся люди, пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщили экстренные службы РИА Новости."Сотрудники МЧС России тушат пожар в Москве. <...> Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы", — рассказали в МЧС в Telegram-канале.Пожар произошел в административном пятиэтажном здании по адресу: улица Электрозаводская, дом 21.

https://ria.ru/20250207/sk-1997887090.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, пожар в здании электрозавода в москве