https://ria.ru/20250208/pozhar-1998164919.html
В здании на востоке Москвы произошел пожар
В здании на востоке Москвы произошел пожар - РИА Новости, 08.02.2025
В здании на востоке Москвы произошел пожар
Пожар произошел в административном пятиэтажном здании на востоке Москвы, проводится разведка на предмет присутствия людей в здании, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:54:00+03:00
2025-02-08T17:54:00+03:00
2025-02-08T20:12:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пожар произошел в административном пятиэтажном здании на востоке Москвы, проводится разведка на предмет присутствия людей в здании, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС."В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Электрозаводская, дом 21. По прибытию пожарно-спасательных подразделений по адресу, с 3 и 4 этажей черный дым. Здание административное, пятиэтажное. Огнеборцы приступили к работам по тушению. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании", - говорится в сообщении.Отмечается, что задействовано 29 спасателей МЧС России и 7 единиц техники.В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщается, что пожар поставлен на контроль ведомством."Ход и результаты доследственной проверки на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре", - добавили в прокуратуре.Администратор профессиональной фотостудии Lion, находящейся в здании, подтвердил РИА Новости, что в здании начался пожар."Пожар начался около 30 минут назад… Недавно начался", - рассказали в фотостудии.
https://ria.ru/20250206/pozhar-1997841697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, пожар в здании электрозавода в москве
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Пожар в здании Электрозавода в Москве
В здании на востоке Москвы произошел пожар
В административном здании на востоке Москвы произошел пожар