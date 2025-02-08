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России и США не стоит списывать историю партнерства, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.02.2025
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06:12 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/posolstvo-1998103680.html
России и США не стоит списывать историю партнерства, заявили в посольстве
России и США не стоит списывать историю партнерства, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.02.2025
России и США не стоит списывать историю партнерства, заявили в посольстве
Россию и США связывает наследие партнерства в критические моменты мировой истории, не стоит позволять этому кануть в небытие, заявил временный поверенный в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:12:00+03:00
2025-02-08T06:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Россию и США связывает наследие партнерства в критические моменты мировой истории, не стоит позволять этому кануть в небытие, заявил временный поверенный в делах РФ в США Александр Ким. "Россия и США объединялись в критические моменты истории. Мы надеемся, что это наследие партнерства не будет предано забвению", - заявил Ким на приеме в посольстве РФ в Вашингтоне в честь предстоящего дня дипломатического работника 10 февраля. Москва верит в то, что нужно задействовать самый широкий спектр государств в процессе решения трансграничных вызовов, отметил дипломат. "Россия выступает за мирное сосуществование, принимая равную значимость различных систем ценностей и моделей развития, которые возникают из различных культур", - добавил Ким.
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
России и США не стоит списывать историю партнерства, заявили в посольстве

Поверенный Ким: России и США не стоит списывать историю партнерства

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Россию и США связывает наследие партнерства в критические моменты мировой истории, не стоит позволять этому кануть в небытие, заявил временный поверенный в делах РФ в США Александр Ким.
"Россия и США объединялись в критические моменты истории. Мы надеемся, что это наследие партнерства не будет предано забвению", - заявил Ким на приеме в посольстве РФ в Вашингтоне в честь предстоящего дня дипломатического работника 10 февраля.
Москва верит в то, что нужно задействовать самый широкий спектр государств в процессе решения трансграничных вызовов, отметил дипломат.
"Россия выступает за мирное сосуществование, принимая равную значимость различных систем ценностей и моделей развития, которые возникают из различных культур", - добавил Ким.
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