Рейтинг@Mail.ru
Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:58 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/posolstvo-1998103312.html
Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы
Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы - РИА Новости, 08.02.2025
Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы
Посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции на мероприятия в годовщину Победы, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:58:00+03:00
2025-02-08T05:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
франция
россия
париж
алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152503/61/1525036116_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_de9443c190ff720ae8c7c00060e4b880.jpg
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции на мероприятия в годовщину Победы, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Весь наш план работы, связанный с 80-летием Победы, делается автономно, и мы отнюдь не рассчитываем на какие-то приглашения с французской стороны на официальном уровне", - сказал Мешков. При этом посол отметил, что на протяжении всех этих лет поддерживаются тесные отношения на региональном и местном уровне. "На главном русском некрополе, где похоронено большинство наших сограждан, воевавших во Второй мировой войне и погибших во Франции, в Нейи-сен-Мартен, мероприятия происходят ежегодно с участием мэра, представителей мэрии независимо от политической конъюнктуры", - сказал он, отметив, что при этом ассоциации "Нормандия-Неман" официально запретили поддерживать контакты с посольством РФ. Посол рассказал, что в этом году особое внимание будет уделено окормлению захоронений. "Продолжаем искать новые захоронения: буквально на днях появилась информация о неудовлетворительном состоянии захоронений трех советских солдат в одном из регионов Франции. Будем этим тоже заниматься", - сказал он.
https://ria.ru/20250208/konsulstvo-1998102666.html
https://ria.ru/20250208/normandiya-neman-1998101556.html
франция
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152503/61/1525036116_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_1ba9cad1f1c838765f739b4d10ea5b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, париж, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Франция, Россия, Париж, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы

Посол Мешков: посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Алексей Мешков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции на мероприятия в годовщину Победы, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Весь наш план работы, связанный с 80-летием Победы, делается автономно, и мы отнюдь не рассчитываем на какие-то приглашения с французской стороны на официальном уровне", - сказал Мешков.
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Генконсул в США заявил о росте интереса украинцев к гражданству России
05:38
При этом посол отметил, что на протяжении всех этих лет поддерживаются тесные отношения на региональном и местном уровне.
"На главном русском некрополе, где похоронено большинство наших сограждан, воевавших во Второй мировой войне и погибших во Франции, в Нейи-сен-Мартен, мероприятия происходят ежегодно с участием мэра, представителей мэрии независимо от политической конъюнктуры", - сказал он, отметив, что при этом ассоциации "Нормандия-Неман" официально запретили поддерживать контакты с посольством РФ.
Посол рассказал, что в этом году особое внимание будет уделено окормлению захоронений.
"Продолжаем искать новые захоронения: буквально на днях появилась информация о неудовлетворительном состоянии захоронений трех советских солдат в одном из регионов Франции. Будем этим тоже заниматься", - сказал он.
Советские и французские летчики эскадрильи Нормандия-Неман рядом с самолетом в районе Курской дуги - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Потомок летчика полка "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая
04:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФранцияРоссияПарижАлексей Мешков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала