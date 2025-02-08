https://ria.ru/20250208/posolstvo-1998103312.html

Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы

Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы - РИА Новости, 08.02.2025

Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы

Посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции на мероприятия в годовщину Победы, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T05:58:00+03:00

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2025-02-08T05:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

франция

россия

париж

алексей мешков

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции на мероприятия в годовщину Победы, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Весь наш план работы, связанный с 80-летием Победы, делается автономно, и мы отнюдь не рассчитываем на какие-то приглашения с французской стороны на официальном уровне", - сказал Мешков. При этом посол отметил, что на протяжении всех этих лет поддерживаются тесные отношения на региональном и местном уровне. "На главном русском некрополе, где похоронено большинство наших сограждан, воевавших во Второй мировой войне и погибших во Франции, в Нейи-сен-Мартен, мероприятия происходят ежегодно с участием мэра, представителей мэрии независимо от политической конъюнктуры", - сказал он, отметив, что при этом ассоциации "Нормандия-Неман" официально запретили поддерживать контакты с посольством РФ. Посол рассказал, что в этом году особое внимание будет уделено окормлению захоронений. "Продолжаем искать новые захоронения: буквально на днях появилась информация о неудовлетворительном состоянии захоронений трех советских солдат в одном из регионов Франции. Будем этим тоже заниматься", - сказал он.

https://ria.ru/20250208/konsulstvo-1998102666.html

https://ria.ru/20250208/normandiya-neman-1998101556.html

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франция, россия, париж, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне