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Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы
Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы - РИА Новости, 08.02.2025
Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы
Посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции на мероприятия в годовщину Победы, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:58:00+03:00
2025-02-08T05:58:00+03:00
2025-02-08T05:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
франция
россия
париж
алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции на мероприятия в годовщину Победы, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Весь наш план работы, связанный с 80-летием Победы, делается автономно, и мы отнюдь не рассчитываем на какие-то приглашения с французской стороны на официальном уровне", - сказал Мешков. При этом посол отметил, что на протяжении всех этих лет поддерживаются тесные отношения на региональном и местном уровне. "На главном русском некрополе, где похоронено большинство наших сограждан, воевавших во Второй мировой войне и погибших во Франции, в Нейи-сен-Мартен, мероприятия происходят ежегодно с участием мэра, представителей мэрии независимо от политической конъюнктуры", - сказал он, отметив, что при этом ассоциации "Нормандия-Неман" официально запретили поддерживать контакты с посольством РФ. Посол рассказал, что в этом году особое внимание будет уделено окормлению захоронений. "Продолжаем искать новые захоронения: буквально на днях появилась информация о неудовлетворительном состоянии захоронений трех советских солдат в одном из регионов Франции. Будем этим тоже заниматься", - сказал он.
https://ria.ru/20250208/konsulstvo-1998102666.html
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франция, россия, париж, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Франция, Россия, Париж, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России во Франции не ждет приглашений в годовщину Победы
Посол Мешков: посольство России в Париже не ждет приглашений от властей Франции