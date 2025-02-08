https://ria.ru/20250208/posol-1998155802.html

Роговея назначили послом Украины в Молдавии

Роговея назначили послом Украины в Молдавии - РИА Новости, 08.02.2025

Роговея назначили послом Украины в Молдавии

Паун Роговей, занимавший ранее пост посла по особым поручениям МИД Украины, где курировал приднестровскую тематику, назначен послом Украины в Молдавии вместо... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:45:00+03:00

2025-02-08T16:45:00+03:00

2025-02-08T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Паун Роговей, занимавший ранее пост посла по особым поручениям МИД Украины, где курировал приднестровскую тематику, назначен послом Украины в Молдавии вместо анонсированного на этот пост экс-секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, следует из опубликованного на сайте офиса Владимира Зеленского указа. Посла Украины в Молдавии не было около 10 месяцев, предыдущий посол Марк Шевченко был уволен в марте 2024 года. Зеленский 29 марта 2024 года сообщил о согласовании кандидатуры Данилова в качестве главы дипломатического представительства Украины в Молдавии. "Назначить Роговея Пауна Ауреловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова", - говорится в указе. По данным из открытых источников, Роговей является опытным украинским дипломатом, занимавшим должности в зарубежных дипломатических учреждениях, включая должности в посольстве Украины в Румынии. До назначения послом в Молдавии, он занимал пост посла по особым поручениям МИД Украины, где курировал приднестровскую тематику. Вторым указом действующий посол в Аргентине Юрий Клименко назначен послом в Уругвае по совместительству.

https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983127938.html

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

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в мире, украина, молдавия, румыния, алексей данилов, владимир зеленский, юрий клименко