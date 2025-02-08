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Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
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15:46 08.02.2025 (обновлено: 15:47 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/posol-1998147310.html
Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ
Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ
Россия ценит порядочность швейцарских властей по отношению к российским СМИ и корреспондентам в стране, в отличие от других европейских стран, которые их... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:46:00+03:00
2025-02-08T15:47:00+03:00
россия
берн (кантон)
швейцария
сергей гармонин
евросоюз
европарламент
нато
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия ценит порядочность швейцарских властей по отношению к российским СМИ и корреспондентам в стране, в отличие от других европейских стран, которые их дискриминируют, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Швейцария сделала исключение из санкций ЕС в отношении российских СМИ и не запретила ни одно из них на своей территории, подчеркивая правило свободы прессы. Берн продолжает выдавать аккредитации и визы российским журналистам. "Действительно, официальный Берн занимает в данном конкретном вопросе особую позицию и последовательно её придерживается. Мы ценим, что швейцарские власти сохраняют порядочность в отношении российских корреспондентов, что резко контрастирует с подходом соседних европейских стран, которые дискриминируют представителей российских СМИ за паспорт с двуглавым орлом", - сказал Гармонин. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,9 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
https://ria.ru/20241008/posolstvo-1977067921.html
https://ria.ru/20250208/nota-1998146333.html
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россия
берн (кантон)
швейцария
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россия, берн (кантон), швейцария, сергей гармонин, евросоюз, европарламент, нато
Россия, Берн (кантон), Швейцария, Сергей Гармонин, Евросоюз, Европарламент, НАТО
Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ

Посол Гармонин: РФ ценит порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия ценит порядочность швейцарских властей по отношению к российским СМИ и корреспондентам в стране, в отличие от других европейских стран, которые их дискриминируют, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Швейцария сделала исключение из санкций ЕС в отношении российских СМИ и не запретила ни одно из них на своей территории, подчеркивая правило свободы прессы. Берн продолжает выдавать аккредитации и визы российским журналистам.
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"Действительно, официальный Берн занимает в данном конкретном вопросе особую позицию и последовательно её придерживается. Мы ценим, что швейцарские власти сохраняют порядочность в отношении российских корреспондентов, что резко контрастирует с подходом соседних европейских стран, которые дискриминируют представителей российских СМИ за паспорт с двуглавым орлом", - сказал Гармонин.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,9 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
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