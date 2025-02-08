https://ria.ru/20250208/posol-1998147310.html

Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ

Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ - РИА Новости, 08.02.2025

Посол Гармонин отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ

Россия ценит порядочность швейцарских властей по отношению к российским СМИ и корреспондентам в стране, в отличие от других европейских стран, которые их... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:46:00+03:00

2025-02-08T15:46:00+03:00

2025-02-08T15:47:00+03:00

россия

берн (кантон)

швейцария

сергей гармонин

евросоюз

европарламент

нато

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия ценит порядочность швейцарских властей по отношению к российским СМИ и корреспондентам в стране, в отличие от других европейских стран, которые их дискриминируют, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Швейцария сделала исключение из санкций ЕС в отношении российских СМИ и не запретила ни одно из них на своей территории, подчеркивая правило свободы прессы. Берн продолжает выдавать аккредитации и визы российским журналистам. "Действительно, официальный Берн занимает в данном конкретном вопросе особую позицию и последовательно её придерживается. Мы ценим, что швейцарские власти сохраняют порядочность в отношении российских корреспондентов, что резко контрастирует с подходом соседних европейских стран, которые дискриминируют представителей российских СМИ за паспорт с двуглавым орлом", - сказал Гармонин. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,9 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.

https://ria.ru/20241008/posolstvo-1977067921.html

https://ria.ru/20250208/nota-1998146333.html

https://ria.ru/20250207/parizh-1998084524.html

россия

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швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, берн (кантон), швейцария, сергей гармонин, евросоюз, европарламент, нато