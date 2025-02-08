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Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы
Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы - РИА Новости, 08.02.2025
Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы
Большинство из государств постсоветского пространства активно участвуют в мемориальных акциях в рамках 80-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:26:00+03:00
2025-02-08T15:26:00+03:00
2025-02-08T15:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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дмитрий любинский
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Большинство из государств постсоветского пространства активно участвуют в мемориальных акциях в рамках 80-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Как рассказал посол, в рамках 80-летия Победы в 2025 году российская сторона в Австрии запланировала "большую программу мероприятий", чтобы отдать дань памяти советским воинам и гражданским лицам, принесшим высшую жертву — свою жизнь — в борьбе за освобождение Австрии. Посольство РФ приглашает к участию в них и австрийскую сторону. "Особое направление — взаимодействие на мемориальном треке с посольствами стран СНГ. Вена — одна из немногих европейских столиц, где представлены все государства постсоветского пространства, и большинство из них активно участвует в мемориальных акциях", - сказал Любинский. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о странах Центральной Азии, Армении, Азербайджане и Белоруссии. "С ними у нас ведется плотный диалог, мы регулярно встречаемся и координируем совместные мероприятия", - пояснил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
https://ria.ru/20250116/istorik-1993936289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, австрия, дмитрий любинский, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Вена, Австрия, Дмитрий Любинский, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы
Посол Любинский: большинство стран СНГ участвуют в акциях 80-летия Победы в Вене