https://ria.ru/20250208/posol-1998145808.html

Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы

Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы - РИА Новости, 08.02.2025

Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы

Большинство из государств постсоветского пространства активно участвуют в мемориальных акциях в рамках 80-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:26:00+03:00

2025-02-08T15:26:00+03:00

2025-02-08T15:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

вена

австрия

дмитрий любинский

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Большинство из государств постсоветского пространства активно участвуют в мемориальных акциях в рамках 80-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Как рассказал посол, в рамках 80-летия Победы в 2025 году российская сторона в Австрии запланировала "большую программу мероприятий", чтобы отдать дань памяти советским воинам и гражданским лицам, принесшим высшую жертву — свою жизнь — в борьбе за освобождение Австрии. Посольство РФ приглашает к участию в них и австрийскую сторону. "Особое направление — взаимодействие на мемориальном треке с посольствами стран СНГ. Вена — одна из немногих европейских столиц, где представлены все государства постсоветского пространства, и большинство из них активно участвует в мемориальных акциях", - сказал Любинский. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о странах Центральной Азии, Армении, Азербайджане и Белоруссии. "С ними у нас ведется плотный диалог, мы регулярно встречаемся и координируем совместные мероприятия", - пояснил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.

https://ria.ru/20250116/istorik-1993936289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вена, австрия, дмитрий любинский, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне