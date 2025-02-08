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Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы - РИА Новости, 08.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:26 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/posol-1998145808.html
Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы
Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы - РИА Новости, 08.02.2025
Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы
Большинство из государств постсоветского пространства активно участвуют в мемориальных акциях в рамках 80-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:26:00+03:00
2025-02-08T15:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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дмитрий любинский
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Большинство из государств постсоветского пространства активно участвуют в мемориальных акциях в рамках 80-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Как рассказал посол, в рамках 80-летия Победы в 2025 году российская сторона в Австрии запланировала "большую программу мероприятий", чтобы отдать дань памяти советским воинам и гражданским лицам, принесшим высшую жертву — свою жизнь — в борьбе за освобождение Австрии. Посольство РФ приглашает к участию в них и австрийскую сторону. "Особое направление — взаимодействие на мемориальном треке с посольствами стран СНГ. Вена — одна из немногих европейских столиц, где представлены все государства постсоветского пространства, и большинство из них активно участвует в мемориальных акциях", - сказал Любинский. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о странах Центральной Азии, Армении, Азербайджане и Белоруссии. "С ними у нас ведется плотный диалог, мы регулярно встречаемся и координируем совместные мероприятия", - пояснил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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в мире, россия, вена, австрия, дмитрий любинский, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Вена, Австрия, Дмитрий Любинский, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России в Вене рассказал об участии стран СНГ в акциях 80-летия Победы

Посол Любинский: большинство стран СНГ участвуют в акциях 80-летия Победы в Вене

© Фото : пресс-служба посольства РФ в ВенеПосол РФ в Вене Дмитрий Любинский
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Большинство из государств постсоветского пространства активно участвуют в мемориальных акциях в рамках 80-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
Как рассказал посол, в рамках 80-летия Победы в 2025 году российская сторона в Австрии запланировала "большую программу мероприятий", чтобы отдать дань памяти советским воинам и гражданским лицам, принесшим высшую жертву — свою жизнь — в борьбе за освобождение Австрии. Посольство РФ приглашает к участию в них и австрийскую сторону.
«
"Особое направление — взаимодействие на мемориальном треке с посольствами стран СНГ. Вена — одна из немногих европейских столиц, где представлены все государства постсоветского пространства, и большинство из них активно участвует в мемориальных акциях", - сказал Любинский.
Он уточнил, что в первую очередь речь идет о странах Центральной Азии, Армении, Азербайджане и Белоруссии. "С ними у нас ведется плотный диалог, мы регулярно встречаемся и координируем совместные мероприятия", - пояснил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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