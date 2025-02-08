https://ria.ru/20250208/posol-1998122733.html

Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу

Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу - РИА Новости, 08.02.2025

Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу

Если переговоры о поставках российского газа в Европу когда-то возобновятся, то соглашения будут масштабными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:19:00+03:00

2025-02-08T11:19:00+03:00

2025-02-08T16:39:00+03:00

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ВЕНА, 8 фев — РИА Новости. Если переговоры о поставках российского газа в Европу когда-то возобновятся, то соглашения будут масштабными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдет о масштабных договоренностях, в которых Австрия, возможно, займет лишь второстепенную роль", — сказал Любинский. По словам дипломата, австрийская сторона сама разрушила многое из того, что ранее обеспечивало ей весомые позиции в газовой сфере Европы. "Будучи одним из ключевых хабов, Вена обладала серьезным влиянием, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Это был их выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями. С нашей стороны никаких инициатив по восстановлению прежних контактов нет — диалог был разорван не нами", — пояснил собеседник агентства.Посол добавил, что если в будущем австрийская сторона проявит заинтересованность, то Москва будет исходить из тех условий, которые на тот момент сложатся. "Но каких-либо оснований для односторонних шагов в этом направлении мы не видим", — заключил он.Австрийская OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040-м."Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража — о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

https://ria.ru/20250208/gaz-1998111332.html

https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html

https://ria.ru/20250130/es-1996259334.html

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австрия, европа, вена, дмитрий любинский, omv, газпром, в мире