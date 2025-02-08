Рейтинг@Mail.ru
Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 08.02.2025 (обновлено: 16:39 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/posol-1998122733.html
Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу
Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу - РИА Новости, 08.02.2025
Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу
Если переговоры о поставках российского газа в Европу когда-то возобновятся, то соглашения будут масштабными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:19:00+03:00
2025-02-08T16:39:00+03:00
австрия
европа
вена
дмитрий любинский
omv
газпром
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984472_0:177:1181:841_1920x0_80_0_0_56e19397fdcf4d9d8beb055843fb1c48.jpg
ВЕНА, 8 фев — РИА Новости. Если переговоры о поставках российского газа в Европу когда-то возобновятся, то соглашения будут масштабными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдет о масштабных договоренностях, в которых Австрия, возможно, займет лишь второстепенную роль", — сказал Любинский. По словам дипломата, австрийская сторона сама разрушила многое из того, что ранее обеспечивало ей весомые позиции в газовой сфере Европы. "Будучи одним из ключевых хабов, Вена обладала серьезным влиянием, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Это был их выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями. С нашей стороны никаких инициатив по восстановлению прежних контактов нет — диалог был разорван не нами", — пояснил собеседник агентства.Посол добавил, что если в будущем австрийская сторона проявит заинтересованность, то Москва будет исходить из тех условий, которые на тот момент сложатся. "Но каких-либо оснований для односторонних шагов в этом направлении мы не видим", — заключил он.Австрийская OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040-м."Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража — о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
https://ria.ru/20250208/gaz-1998111332.html
https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html
https://ria.ru/20250130/es-1996259334.html
австрия
европа
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984472_0:180:1181:1066_1920x0_80_0_0_9836aba2f6a55856c0ddd400c19fed2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австрия, европа, вена, дмитрий любинский, omv, газпром, в мире
Австрия, Европа, Вена, Дмитрий Любинский, OMV, Газпром, В мире
Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу

Посол Любинский: переговоры о поставках газа из РФ в Европу будут масштабными

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииДмитрий Любинский
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 8 фев — РИА Новости. Если переговоры о поставках российского газа в Европу когда-то возобновятся, то соглашения будут масштабными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдет о масштабных договоренностях, в которых Австрия, возможно, займет лишь второстепенную роль", — сказал Любинский.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Уровень запасов газа в ПХГ в ЕС опустился ниже 50 процентов
Вчера, 09:03
По словам дипломата, австрийская сторона сама разрушила многое из того, что ранее обеспечивало ей весомые позиции в газовой сфере Европы.
"Будучи одним из ключевых хабов, Вена обладала серьезным влиянием, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Это был их выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями. С нашей стороны никаких инициатив по восстановлению прежних контактов нет — диалог был разорван не нами", — пояснил собеседник агентства.
Посол добавил, что если в будущем австрийская сторона проявит заинтересованность, то Москва будет исходить из тех условий, которые на тот момент сложатся. "Но каких-либо оснований для односторонних шагов в этом направлении мы не видим", — заключил он.
Работник газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу
7 февраля, 22:31
Австрийская OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040-м.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража — о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств.
Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
Компрессорная станция в Мальнове, Германия - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Европе обсуждают новые закупки трубопроводного газа из России, пишут СМИ
30 января, 09:08
 
АвстрияЕвропаВенаДмитрий ЛюбинскийOMVГазпромВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала