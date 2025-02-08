Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по газу
Посол Любинский: переговоры о поставках газа из РФ в Европу будут масштабными
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииДмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев — РИА Новости. Если переговоры о поставках российского газа в Европу когда-то возобновятся, то соглашения будут масштабными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По словам дипломата, австрийская сторона сама разрушила многое из того, что ранее обеспечивало ей весомые позиции в газовой сфере Европы.
"Будучи одним из ключевых хабов, Вена обладала серьезным влиянием, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Это был их выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями. С нашей стороны никаких инициатив по восстановлению прежних контактов нет — диалог был разорван не нами", — пояснил собеседник агентства.
Посол добавил, что если в будущем австрийская сторона проявит заинтересованность, то Москва будет исходить из тех условий, которые на тот момент сложатся. "Но каких-либо оснований для односторонних шагов в этом направлении мы не видим", — заключил он.
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Австрийская OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040-м.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража — о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств.
Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".