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Умер актер из "Тихого Дона" и "Морских дьяволов"
Умер актер из "Тихого Дона" и "Морских дьяволов" - РИА Новости, 08.02.2025
Умер актер из "Тихого Дона" и "Морских дьяволов"
Советский и российский актер Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет, сообщается на сайте Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:42:00+03:00
2025-02-08T16:42:00+03:00
2025-02-08T17:13:00+03:00
культура
россия
владимир подоляк
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Советский и российский актер Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет, сообщается на сайте Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького.Отмечается, что Подоляк проработал в театре около 35 лет и отметился более чем 50 ролями из зарубежного и отечественного репертуара."Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному", — говорится в публикации.Актер также известен игрой в таких сериалах, как "Тихий Дон", "Морские дьяволы", "Лихач" и "Спасская".Прощание с артистом пройдет 9 февраля в фойе театра.
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россия, владимир подоляк
Культура, Россия, Владимир Подоляк
Умер актер из "Тихого Дона" и "Морских дьяволов"
Актер из "Тихого Дона" Владимир Подоляк умер на 70-м году жизни
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Советский и российский актер Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет, сообщается на сайте
Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького.
Отмечается, что Подоляк проработал в театре около 35 лет и отметился более чем 50 ролями из зарубежного и отечественного репертуара.
"Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному", — говорится в публикации.
Актер также известен игрой в таких сериалах, как "Тихий Дон", "Морские дьяволы", "Лихач" и "Спасская".
Прощание с артистом пройдет 9 февраля в фойе театра.