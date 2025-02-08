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Умер актер из "Тихого Дона" и "Морских дьяволов"

Умер актер из "Тихого Дона" и "Морских дьяволов" - РИА Новости, 08.02.2025

Умер актер из "Тихого Дона" и "Морских дьяволов"

Советский и российский актер Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет, сообщается на сайте Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:42:00+03:00

2025-02-08T16:42:00+03:00

2025-02-08T17:13:00+03:00

культура

россия

владимир подоляк

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Советский и российский актер Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет, сообщается на сайте Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького.Отмечается, что Подоляк проработал в театре около 35 лет и отметился более чем 50 ролями из зарубежного и отечественного репертуара."Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному", — говорится в публикации.Актер также известен игрой в таких сериалах, как "Тихий Дон", "Морские дьяволы", "Лихач" и "Спасская".Прощание с артистом пройдет 9 февраля в фойе театра.

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2025

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россия, владимир подоляк