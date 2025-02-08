https://ria.ru/20250208/pentagon-1998095959.html

Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ

Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2025

Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ

Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T01:56:00+03:00

2025-02-08T01:56:00+03:00

2025-02-08T01:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и иммиграции, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники в ведомстве. "Пентагон начал ограничивать доступ к книгам и учебным материалам по предметам от иммиграции до психологии в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих, ссылаясь на подавление администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа программ разнообразия, равенства и инклюзивности, сообщают осведомленные представители министерства обороны", - пишет газета. Учебное подразделение Пентагона подтвердило газете, что доступ к книгам, в частности "потенциально связанным с гендерной идеологией или дискриминационной идеологией равенства", был ограничен на время, пока проводится оценка литературы и учебных материалов на соответствие последним указам Трампа. Ранее издание Defense One со ссылкой на источники сообщило, что военно-морские силы США приостановили действие программы по профилактике сексуальных преступлений и помощи их жертвам на фоне отмены Трампом так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.

https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html

https://ria.ru/20250207/nato-1998051561.html

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в мире, сша, министерство обороны сша