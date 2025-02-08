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Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
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01:56 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/pentagon-1998095959.html
Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ
Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2025
Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ
Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T01:56:00+03:00
2025-02-08T01:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и иммиграции, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники в ведомстве. "Пентагон начал ограничивать доступ к книгам и учебным материалам по предметам от иммиграции до психологии в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих, ссылаясь на подавление администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа программ разнообразия, равенства и инклюзивности, сообщают осведомленные представители министерства обороны", - пишет газета. Учебное подразделение Пентагона подтвердило газете, что доступ к книгам, в частности "потенциально связанным с гендерной идеологией или дискриминационной идеологией равенства", был ограничен на время, пока проводится оценка литературы и учебных материалов на соответствие последним указам Трампа. Ранее издание Defense One со ссылкой на источники сообщило, что военно-морские силы США приостановили действие программы по профилактике сексуальных преступлений и помощи их жертвам на фоне отмены Трампом так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ

WP: Пентагон в школах ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и иммиграции, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники в ведомстве.
"Пентагон начал ограничивать доступ к книгам и учебным материалам по предметам от иммиграции до психологии в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих, ссылаясь на подавление администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа программ разнообразия, равенства и инклюзивности, сообщают осведомленные представители министерства обороны", - пишет газета.
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Учебное подразделение Пентагона подтвердило газете, что доступ к книгам, в частности "потенциально связанным с гендерной идеологией или дискриминационной идеологией равенства", был ограничен на время, пока проводится оценка литературы и учебных материалов на соответствие последним указам Трампа.
Ранее издание Defense One со ссылкой на источники сообщило, что военно-морские силы США приостановили действие программы по профилактике сексуальных преступлений и помощи их жертвам на фоне отмены Трампом так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI).
Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
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