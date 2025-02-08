В Госдуму внесли проект об увеличении военных пенсий
В ГД внесли проект об увеличении военных пенсий на уровень фактической инфляции
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В ГД внесли проект, по которому с 1 января 2025 года увеличивается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, соответствующий проект разместили в думской электронной базе.
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"Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", с 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия", — сказано в пояснительной записке к проекту.
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В пояснительной записке отмечается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5 процента. Исходя из этого, необходимый уровень повышения пенсий проходившим военную службу и членам их семей также составляет 9,5 процента.
Как объяснял в конце января глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59 процента. Это позволит увеличить реальный размер пенсий на 9,5 процента по сравнению с январем 2024-го.
В январе президент Владимир Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.
Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.