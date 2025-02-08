https://ria.ru/20250208/orban-1998161205.html

Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины

Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины - РИА Новости, 08.02.2025

Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Европейского Союза по поддержке Украины, заявив, что такая стратегия является вливанием РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:21:00+03:00

2025-02-08T17:21:00+03:00

2025-02-08T17:21:00+03:00

в мире

европа

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виктор орбан

андрей бабиш

европарламент

санкции в отношении россии

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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Европейского Союза по поддержке Украины, заявив, что такая стратегия является вливанием средств в "безнадежную войну". "Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты. Брюссель открыл свои двери для нелегальных иммигрантов", - сказал он в субботу, выступая на мероприятии в Мадриде, объединившем правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента "Патриоты Европы". В своей речи, насыщенной националистическими лозунгами и критикой миграционной политики Евросоюза, венгерский премьер жестко высказался против решений Брюсселя. "Из-за Брюсселя экономика Европы терпит крах", - подчеркнул он. Орбан отметил, что старая "эпоха завершилась" и теперь ультраправые партии становятся политической силой будущего. "Вчера нас называли еретиками, говорили, что мы — прошлое, а сегодня все видят, что мы — будущее", - сказал он. Выступление венгерского лидера сопровождалось одобрением со стороны участников саммита, среди которых присутствовали представители различных европейских консервативных и ультраправых партий. В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977179340.html

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978514080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, европа, брюссель, венгрия, виктор орбан, андрей бабиш, европарламент, санкции в отношении россии