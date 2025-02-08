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Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины - РИА Новости, 08.02.2025
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17:21 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/orban-1998161205.html
Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины
Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины - РИА Новости, 08.02.2025
Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Европейского Союза по поддержке Украины, заявив, что такая стратегия является вливанием РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:21:00+03:00
2025-02-08T17:21:00+03:00
в мире
европа
брюссель
венгрия
виктор орбан
андрей бабиш
европарламент
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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Европейского Союза по поддержке Украины, заявив, что такая стратегия является вливанием средств в "безнадежную войну". "Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты. Брюссель открыл свои двери для нелегальных иммигрантов", - сказал он в субботу, выступая на мероприятии в Мадриде, объединившем правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента "Патриоты Европы". В своей речи, насыщенной националистическими лозунгами и критикой миграционной политики Евросоюза, венгерский премьер жестко высказался против решений Брюсселя. "Из-за Брюсселя экономика Европы терпит крах", - подчеркнул он. Орбан отметил, что старая "эпоха завершилась" и теперь ультраправые партии становятся политической силой будущего. "Вчера нас называли еретиками, говорили, что мы — прошлое, а сегодня все видят, что мы — будущее", - сказал он. Выступление венгерского лидера сопровождалось одобрением со стороны участников саммита, среди которых присутствовали представители различных европейских консервативных и ультраправых партий. В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977179340.html
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в мире, европа, брюссель, венгрия, виктор орбан, андрей бабиш, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Брюссель, Венгрия, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Европарламент, Санкции в отношении России
Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины

Орбан заявил, что поддержка Украины является вливанием денег в безнадежную войну

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Европейского Союза по поддержке Украины, заявив, что такая стратегия является вливанием средств в "безнадежную войну".
«
"Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты. Брюссель открыл свои двери для нелегальных иммигрантов", - сказал он в субботу, выступая на мероприятии в Мадриде, объединившем правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента "Патриоты Европы".
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Глава ЕК раскритиковала Орбана за мирные предложения по Украине
9 октября 2024, 13:31
В своей речи, насыщенной националистическими лозунгами и критикой миграционной политики Евросоюза, венгерский премьер жестко высказался против решений Брюсселя. "Из-за Брюсселя экономика Европы терпит крах", - подчеркнул он.
Орбан отметил, что старая "эпоха завершилась" и теперь ультраправые партии становятся политической силой будущего. "Вчера нас называли еретиками, говорили, что мы — прошлое, а сегодня все видят, что мы — будущее", - сказал он.
Выступление венгерского лидера сопровождалось одобрением со стороны участников саммита, среди которых присутствовали представители различных европейских консервативных и ультраправых партий.
В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан
17 октября 2024, 14:15
 
В миреЕвропаБрюссельВенгрияВиктор ОрбанАндрей БабишЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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