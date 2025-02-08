Орбан раскритиковал ЕС за поддержку Украины
Орбан заявил, что поддержка Украины является вливанием денег в безнадежную войну
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Европейского Союза по поддержке Украины, заявив, что такая стратегия является вливанием средств в "безнадежную войну".
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"Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты. Брюссель открыл свои двери для нелегальных иммигрантов", - сказал он в субботу, выступая на мероприятии в Мадриде, объединившем правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента "Патриоты Европы".
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В своей речи, насыщенной националистическими лозунгами и критикой миграционной политики Евросоюза, венгерский премьер жестко высказался против решений Брюсселя. "Из-за Брюсселя экономика Европы терпит крах", - подчеркнул он.
Орбан отметил, что старая "эпоха завершилась" и теперь ультраправые партии становятся политической силой будущего. "Вчера нас называли еретиками, говорили, что мы — прошлое, а сегодня все видят, что мы — будущее", - сказал он.
Выступление венгерского лидера сопровождалось одобрением со стороны участников саммита, среди которых присутствовали представители различных европейских консервативных и ультраправых партий.
В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.
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