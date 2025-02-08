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Очевидцы рассказали, когда увидели задымление в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
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19:44 08.02.2025 (обновлено: 19:49 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/ochevidtsy-1998186443.html
Очевидцы рассказали, когда увидели задымление в здании на востоке Москвы
Очевидцы рассказали, когда увидели задымление в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
Очевидцы рассказали, когда увидели задымление в здании на востоке Москвы
Некоторые очевидцы, которые находились в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, рассказали РИА Новости, что увидели задымление в 18.00 по мск. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:44:00+03:00
2025-02-08T19:49:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Некоторые очевидцы, которые находились в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, рассказали РИА Новости, что увидели задымление в 18.00 по мск. Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. "Только дым видели. И запах чувствовался. То есть, вот это вот мы не видели (возгорание - ред.)", - отметил очевидец. Девушка, которая также была в этот момент в здании, рассказала, что задымление увидела в 18.00 по мск.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Очевидцы рассказали, когда увидели задымление в здании на востоке Москвы

Очевидцы увидели задымление в здании бывшего Электрозавода в Москве в 18:00

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Некоторые очевидцы, которые находились в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, рассказали РИА Новости, что увидели задымление в 18.00 по мск.
Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
«
"Только дым видели. И запах чувствовался. То есть, вот это вот мы не видели (возгорание - ред.)", - отметил очевидец.
Девушка, которая также была в этот момент в здании, рассказала, что задымление увидела в 18.00 по мск.
Обстановка на месте тушения пожара в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
На востоке Москвы загорелось здание Электрозавода, всех людей вывели
Вчера, 18:19
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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