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Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 08.02.2025
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17:17 08.02.2025 (обновлено: 17:19 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/obse-1998160820.html
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 08.02.2025
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом и наркоугрозой, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:17:00+03:00
2025-02-08T17:19:00+03:00
обсе
в мире
европа
россия
александр лукашевич
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом и наркоугрозой, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.По словам дипломата, несмотря на остроту украинской темы, на повестке ОБСЕ стоят и другие насущные вопросы, напрямую затрагивающие безопасность и благосостояние всех жителей Европы."Это борьба с терроризмом, наркоугрозой, развитие информационно-коммуникационных технологий, экономико-экологические проблемы, права человека. Россия готова вести диалог и делиться опытом, но только при условии профессионального подхода всех участников", - сказал Лукашевич.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
https://ria.ru/20250208/rossija-1998152622.html
https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998157180.html
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обсе, в мире, европа, россия, александр лукашевич
ОБСЕ, В мире, Европа, Россия, Александр Лукашевич
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом

Лукашевич: Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом и наркоугрозой

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом и наркоугрозой, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
По словам дипломата, несмотря на остроту украинской темы, на повестке ОБСЕ стоят и другие насущные вопросы, напрямую затрагивающие безопасность и благосостояние всех жителей Европы.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Вчера, 16:34
"Это борьба с терроризмом, наркоугрозой, развитие информационно-коммуникационных технологий, экономико-экологические проблемы, права человека. Россия готова вести диалог и делиться опытом, но только при условии профессионального подхода всех участников", - сказал Лукашевич.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Лукашевич оценил контакты с новым генсеком ОБСЕ
Вчера, 16:51
 
ОБСЕВ миреЕвропаРоссияАлександр Лукашевич
 
 
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