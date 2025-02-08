https://ria.ru/20250208/obse-1998160820.html
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 08.02.2025
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом и наркоугрозой, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:17:00+03:00
2025-02-08T17:17:00+03:00
2025-02-08T17:19:00+03:00
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом и наркоугрозой, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.По словам дипломата, несмотря на остроту украинской темы, на повестке ОБСЕ стоят и другие насущные вопросы, напрямую затрагивающие безопасность и благосостояние всех жителей Европы."Это борьба с терроризмом, наркоугрозой, развитие информационно-коммуникационных технологий, экономико-экологические проблемы, права человека. Россия готова вести диалог и делиться опытом, но только при условии профессионального подхода всех участников", - сказал Лукашевич.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
https://ria.ru/20250208/rossija-1998152622.html
https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998157180.html
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обсе, в мире, европа, россия, александр лукашевич
ОБСЕ, В мире, Европа, Россия, Александр Лукашевич
Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом
Лукашевич: Россия готова к диалогу в ОБСЕ по борьбе с терроризмом и наркоугрозой