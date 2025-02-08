Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на развитие отношений с новым генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 08.02.2025 (обновлено: 16:22 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/obse-1998150923.html
Россия рассчитывает на развитие отношений с новым генсеком ОБСЕ
Россия рассчитывает на развитие отношений с новым генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 08.02.2025
Россия рассчитывает на развитие отношений с новым генсеком ОБСЕ
Россия рассчитывает на полноценное развитие контактов с новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе на высоком... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:17:00+03:00
2025-02-08T16:22:00+03:00
обсе
в мире
россия
москва
александр лукашевич
феридун синирлиоглу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_0:168:2501:1574_1920x0_80_0_0_f0c3f3f84c8772fff46b6790e2e7d10c.jpg
ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на полноценное развитие контактов с новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе на высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.По словам дипломата, у Москвы есть определённые надежды на нового генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Лукашевич пояснил, что это видный представитель турецкой дипломатической школы с большим международным опытом, и он "прекрасно понимает", насколько важно аккуратно вести дипломатическую работу, не усиливая противоречия, а наоборот, "возвращая взаимодействие между основными геополитическими "игроками" в цивилизованное русло"."Работа ему предстоит титаническая, так как ему придётся противостоять тем, кто оголтело хочет превратить ОБСЕ исключительно в инструмент обслуживания англосаксонских интересов в ущерб всем остальным государствам-участникам. Для нас новый Генсекретарь - важный собеседник. Мы рассчитываем на полноценное развитие контактов с ним, в том числе на высоком уровне", - сказал Лукашевич.В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998142702.html
https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998139007.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_89:0:2410:1741_1920x0_80_0_0_160d820b127ad4048f124d4e26933d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, в мире, россия, москва, александр лукашевич, феридун синирлиоглу
ОБСЕ, В мире, Россия, Москва, Александр Лукашевич, Феридун Синирлиоглу
Россия рассчитывает на развитие отношений с новым генсеком ОБСЕ

Лукашевич: Москва надеется на развитие контактов с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на полноценное развитие контактов с новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе на высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
По словам дипломата, у Москвы есть определённые надежды на нового генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Лукашевич пояснил, что это видный представитель турецкой дипломатической школы с большим международным опытом, и он "прекрасно понимает", насколько важно аккуратно вести дипломатическую работу, не усиливая противоречия, а наоборот, "возвращая взаимодействие между основными геополитическими "игроками" в цивилизованное русло".
Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Лукашевич прокомментировал председательство Финляндии в ОБСЕ
Вчера, 14:50
"Работа ему предстоит титаническая, так как ему придётся противостоять тем, кто оголтело хочет превратить ОБСЕ исключительно в инструмент обслуживания англосаксонских интересов в ущерб всем остальным государствам-участникам. Для нас новый Генсекретарь - важный собеседник. Мы рассчитываем на полноценное развитие контактов с ним, в том числе на высоком уровне", - сказал Лукашевич.
В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
ОБСЕ балансирует на грани искусственной комы, заявил Лукашевич
Вчера, 14:19
 
ОБСЕВ миреРоссияМоскваАлександр ЛукашевичФеридун Синирлиоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала