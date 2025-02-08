https://ria.ru/20250208/obse-1998150923.html

Россия рассчитывает на развитие отношений с новым генсеком ОБСЕ

Россия рассчитывает на развитие отношений с новым генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 08.02.2025

Россия рассчитывает на развитие отношений с новым генсеком ОБСЕ

Россия рассчитывает на полноценное развитие контактов с новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе на высоком... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:17:00+03:00

2025-02-08T16:17:00+03:00

2025-02-08T16:22:00+03:00

обсе

в мире

россия

москва

александр лукашевич

феридун синирлиоглу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_0:168:2501:1574_1920x0_80_0_0_f0c3f3f84c8772fff46b6790e2e7d10c.jpg

ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на полноценное развитие контактов с новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе на высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.По словам дипломата, у Москвы есть определённые надежды на нового генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Лукашевич пояснил, что это видный представитель турецкой дипломатической школы с большим международным опытом, и он "прекрасно понимает", насколько важно аккуратно вести дипломатическую работу, не усиливая противоречия, а наоборот, "возвращая взаимодействие между основными геополитическими "игроками" в цивилизованное русло"."Работа ему предстоит титаническая, так как ему придётся противостоять тем, кто оголтело хочет превратить ОБСЕ исключительно в инструмент обслуживания англосаксонских интересов в ущерб всем остальным государствам-участникам. Для нас новый Генсекретарь - важный собеседник. Мы рассчитываем на полноценное развитие контактов с ним, в том числе на высоком уровне", - сказал Лукашевич.В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.

https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998142702.html

https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998139007.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обсе, в мире, россия, москва, александр лукашевич, феридун синирлиоглу