https://ria.ru/20250208/obschenie-1998164392.html

Посол Гармонин рассказал о взаимодействии МИД России и Швейцарии

Посол Гармонин рассказал о взаимодействии МИД России и Швейцарии - РИА Новости, 08.02.2025

Посол Гармонин рассказал о взаимодействии МИД России и Швейцарии

Общение МИД РФ и швейцарскими коллегами продолжает нести взаимоуважительный характер, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата посол России в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:47:00+03:00

2025-02-08T17:47:00+03:00

2025-02-08T17:47:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Общение МИД РФ и швейцарскими коллегами продолжает нести взаимоуважительный характер, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. "Наше общение всегда носило профессиональный, взаимоуважительный характер и продолжает оставаться таковым. Наши точки зрения и оценки тех или иных событий могут расходиться, порой достаточно резко, но это не мешает нам вести предметный разговор с коллегами из внешнеполитического ведомства Конфедерации", - сказал он. Гармонин добавил, что швейцарское внешнеполитическое ведомство стало отдавать предпочтение коммуникации через короткие и ёмкие сообщения в социальных сетях, прежде всего – в X, вместо традиционных форматов пресс-релизов и интервью руководства. Он считает, что у такого подхода есть свои плюсы и минусы. "Если же говорить о содержании швейцарской дипломатии, то мы наблюдаем явный сдвиг во внешнеполитических установках: официальный Берн всё чаще действует с оглядкой на Брюссель и Вашингтон. Спору нет, власти Конфедерации вправе определять внешнеполитический курс страны по своему усмотрению, но на таком фоне их заверения в неизменности былого нейтралитета выглядят мягко говоря блекло и неубедительно", - подчеркнул посол. Ранее Гармонин заявил, что двусторонние контакты между Россией и Швейцарией сведены к минимуму в 2024 году, дипломатические отношения осложнены. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20241219/shveytsariya-1990140933.html

https://ria.ru/20250208/posol-1998147310.html

https://ria.ru/20250208/shveytsariya-1998152832.html

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в мире, швейцария, россия, сергей гармонин, сергей лавров, евросоюз, нато