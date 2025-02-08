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В ОАЭ осудили слова Нетаньяху о палестинском государстве - РИА Новости, 08.02.2025
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23:52 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/oae-1998204828.html
В ОАЭ осудили слова Нетаньяху о палестинском государстве
В ОАЭ осудили слова Нетаньяху о палестинском государстве - РИА Новости, 08.02.2025
В ОАЭ осудили слова Нетаньяху о палестинском государстве
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решительно осудило "неприемлемые и провокационные заявления" премьер-министра Израиля... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T23:52:00+03:00
2025-02-08T23:52:00+03:00
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ДОХА, 8 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решительно осудило "неприемлемые и провокационные заявления" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании палестинского государства на территории Саудовской Аравии, заявив, что суверенитет королевства является "красной чертой", которую ОАЭ никому не позволят переступить. ОАЭ являются одной из немногих арабских стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем. Ранее Нетаньяху в интервью 14-му каналу в ответ на ошибку интервьюера, который вместо "палестинское государство" сказал "саудовское государство", пошутил, что, может быть, его собеседник хочет поместить палестинское государство в Саудовскую Аравию, у которой есть много свободных пустынных территорий. "Государство ОАЭ решительно осуждает неприемлемые и провокационные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с предложением создать палестинское государство на саудовской территории. Оно подтверждает свое категорическое неприятие этих заявлений, которые являются грубым нарушением норм международного права и Устава ООН", - отмечается в заявлении МИД ОАЭ. Министерство указало, что государственный министр иностранных дел ОАЭ Халифа Шахин аль-Марар выразил полную солидарность ОАЭ с братской Саудовской Аравией и поддерживает ее против любой угрозы безопасности, стабильности и суверенитету. Министр заявил, что суверенитет Саудовской Аравии является "красной чертой", и ОАЭ не позволят ни одной стране "пересекать или нарушать ее". Ранее МИД Египта также осудил высказывание израильского премьера по этому поводу, назвав его "прямым нарушением суверенитета Саудовской Аравии и дипломатических норм". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250208/konflikt-1915630213.html
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в мире, цены на нефть, оаэ, саудовская аравия, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ОАЭ осудили слова Нетаньяху о палестинском государстве

ОАЭ осудили шутку Нетаньяху о создании государства Палестина в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ДОХА, 8 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решительно осудило "неприемлемые и провокационные заявления" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании палестинского государства на территории Саудовской Аравии, заявив, что суверенитет королевства является "красной чертой", которую ОАЭ никому не позволят переступить.
ОАЭ являются одной из немногих арабских стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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Вчера, 19:55
Ранее Нетаньяху в интервью 14-му каналу в ответ на ошибку интервьюера, который вместо "палестинское государство" сказал "саудовское государство", пошутил, что, может быть, его собеседник хочет поместить палестинское государство в Саудовскую Аравию, у которой есть много свободных пустынных территорий.
"Государство ОАЭ решительно осуждает неприемлемые и провокационные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с предложением создать палестинское государство на саудовской территории. Оно подтверждает свое категорическое неприятие этих заявлений, которые являются грубым нарушением норм международного права и Устава ООН", - отмечается в заявлении МИД ОАЭ.
Министерство указало, что государственный министр иностранных дел ОАЭ Халифа Шахин аль-Марар выразил полную солидарность ОАЭ с братской Саудовской Аравией и поддерживает ее против любой угрозы безопасности, стабильности и суверенитету. Министр заявил, что суверенитет Саудовской Аравии является "красной чертой", и ОАЭ не позволят ни одной стране "пересекать или нарушать ее".
Ранее МИД Египта также осудил высказывание израильского премьера по этому поводу, назвав его "прямым нарушением суверенитета Саудовской Аравии и дипломатических норм".
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС
4 февраля, 04:54
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
Палестинцы в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава
25 января, 17:36
 
В миреЦены на нефтьОАЭСаудовская АравияИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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