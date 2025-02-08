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МИД России направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой - РИА Новости, 08.02.2025
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15:33 08.02.2025 (обновлено: 16:07 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/nota-1998146333.html
МИД России направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой
МИД России направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой - РИА Новости, 08.02.2025
МИД России направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой
МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту из-за инцидента с нападением на журналистку, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:33:00+03:00
2025-02-08T16:07:00+03:00
происшествия
россия
москва
великобритания
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту из-за инцидента с нападением на журналистку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства."Министерство ожидает, что посольство окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников посольства в процессуальных действиях", — указано в ноте.В документе также призвали посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения правоохранительных органов по расследованию инцидента и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях."Неоднократно отмечали, что действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских СМИ не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в принципе не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства", — указала Захарова.Накануне в МВД сообщили, что завели уголовное дело о побоях по обращению журналистки, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов в Москве. Как отметили в ведомстве, полиция отправляла запрос об инциденте в посольство королевства, но не получило никакого ответа.В пресс-центре МВД ранее уточняли, что, со слов заявительницы, по редакционному заданию она снимала фото и видео и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в России, толкнул ее, из-за чего девушка потеряла равновесие.Инцидент произошел в октябре.
https://ria.ru/20250207/mid-1998088793.html
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происшествия, россия, москва, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Происшествия, Россия, Москва, Великобритания, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой

МИД направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой и дипломатами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту из-за инцидента с нападением на журналистку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства.
«
"Министерство ожидает, что посольство окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников посольства в процессуальных действиях", — указано в ноте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту
7 февраля, 23:22
В документе также призвали посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения правоохранительных органов по расследованию инцидента и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях.
"Неоднократно отмечали, что действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских СМИ не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в принципе не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства", — указала Захарова.
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Посольство Британии не признало хамство дипломата в отношении журналистки
Вчера, 15:30
Накануне в МВД сообщили, что завели уголовное дело о побоях по обращению журналистки, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов в Москве. Как отметили в ведомстве, полиция отправляла запрос об инциденте в посольство королевства, но не получило никакого ответа.
В пресс-центре МВД ранее уточняли, что, со слов заявительницы, по редакционному заданию она снимала фото и видео и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в России, толкнул ее, из-за чего девушка потеряла равновесие.
Инцидент произошел в октябре.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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ПроисшествияРоссияМоскваВеликобританияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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