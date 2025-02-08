МИД России направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой
МИД направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой и дипломатами
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту из-за инцидента с нападением на журналистку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства.
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"Министерство ожидает, что посольство окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников посольства в процессуальных действиях", — указано в ноте.
В документе также призвали посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения правоохранительных органов по расследованию инцидента и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях.
"Неоднократно отмечали, что действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских СМИ не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в принципе не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства", — указала Захарова.
Накануне в МВД сообщили, что завели уголовное дело о побоях по обращению журналистки, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов в Москве. Как отметили в ведомстве, полиция отправляла запрос об инциденте в посольство королевства, но не получило никакого ответа.
В пресс-центре МВД ранее уточняли, что, со слов заявительницы, по редакционному заданию она снимала фото и видео и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в России, толкнул ее, из-за чего девушка потеряла равновесие.
Инцидент произошел в октябре.