https://ria.ru/20250208/nko-1998124499.html

Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО

Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых НКО на деятельность по защите прав РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:42:00+03:00

2025-02-08T11:42:00+03:00

2025-02-08T11:50:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых НКО на деятельность по защите прав человека.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых некоммерческими организациями на осуществление деятельности в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотрев в том числе разработку методических рекомендаций по информационной открытости и публичной отчетности указанных организаций и развитие системы их добровольных обязательств по выполнению таких рекомендаций", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

https://ria.ru/20250116/putin-1994089050.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин