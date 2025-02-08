Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 08.02.2025 (обновлено: 11:50 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/nko-1998124499.html
Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО
Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых НКО на деятельность по защите прав РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:42:00+03:00
2025-02-08T11:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых НКО на деятельность по защите прав человека.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых некоммерческими организациями на осуществление деятельности в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотрев в том числе разработку методических рекомендаций по информационной открытости и публичной отчетности указанных организаций и развитие системы их добровольных обязательств по выполнению таких рекомендаций", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
https://ria.ru/20250116/putin-1994089050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО

Путин поручил повысить прозрачность использования средств правозащитных НКО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых НКО на деятельность по защите прав человека.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых некоммерческими организациями на осуществление деятельности в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотрев в том числе разработку методических рекомендаций по информационной открытости и публичной отчетности указанных организаций и развитие системы их добровольных обязательств по выполнению таких рекомендаций", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки НКО
16 января, 21:41
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала