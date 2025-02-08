Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО
Путин поручил повысить прозрачность использования средств правозащитных НКО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых НКО на деятельность по защите прав человека.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества создать механизм повышения прозрачности использования средств, привлекаемых некоммерческими организациями на осуществление деятельности в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотрев в том числе разработку методических рекомендаций по информационной открытости и публичной отчетности указанных организаций и развитие системы их добровольных обязательств по выполнению таких рекомендаций", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
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