https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html

"Хотел избежать". СМИ рассказали, к чему приведет план Трампа по Украине

"Хотел избежать". СМИ рассказали, к чему приведет план Трампа по Украине - РИА Новости, 08.02.2025

"Хотел избежать". СМИ рассказали, к чему приведет план Трампа по Украине

План президента США Дональда Трампа по доступу к природным ресурсам на Украине приведет к поражению Запада, пишет National Interest. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T10:15:00+03:00

2025-02-08T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по доступу к природным ресурсам на Украине приведет к поражению Запада, пишет National Interest."Изначальное побуждение Трампа заключить самую важную сделку с Россией по Украине было правильным, а призывы извлечь природные ресурсы из страны ради оплачивания конфликта с Россией — просто безумие. Кроме того, подобные планы приведут к поражению Запада, которого Трамп, как он утверждал во время вступления на должность президента, хотел избежать. Именно поэтому он с самого начала и хотел мирную сделку", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что для получения доступа к ценным природным ресурсам, которые находятся на подконтрольной России территории, США придется принять прямое участие в конфликте."Зеленский знает: чтобы американцы получили эти ресурсы, Соединенным Штатам придется поддерживать войну на Украине до самого конца, даже если это будет означать прямое военное вмешательство США", — подчеркнул автор статьи.Владимир Зеленский 4 января заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1998017860.html

https://ria.ru/20250207/hjccbz-1997967086.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нато