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Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС - РИА Новости, 08.02.2025
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22:39 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html
Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС
Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС - РИА Новости, 08.02.2025
Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание команде переговорщиков в Дохе сделать все для возвращения всех удерживаемых в секторе Газа заложников, а также... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:39:00+03:00
2025-02-08T22:39:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание команде переговорщиков в Дохе сделать все для возвращения всех удерживаемых в секторе Газа заложников, а также пообещал ликвидировать ХАМАС. Ранее портал Ynet сообщил со ссылкой на источник, что Нетаньяху распорядился направить в Катар израильскую делегацию для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе. Согласно условиям достигнутой в январе и уже реализуемой первой фазы соглашения, переговоры о его втором этапе и окончательном прекращении огня в Газе должны были начаться в Дохе в минувший вторник, но этого не произошло. "Сделаем все, чтобы вернуть всех наших заложников. Мы позаботимся об их безопасности. Это указание, которое я дал переговорной группе – передать это посредникам и требовать этого", - заявил Нетаньяху в видеообращении. Премьер при этом подчеркнул, что Израиль обязательно добьется ликвидации власти ХАМАС в секторе Газа. Заявление было сделано в связи с освобождением в субботу троих израильских заложников, которые после 500 дней плена вернулись сильно похудевшими и в плохом физическом состоянии. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил также послание ряду министров иностранных дел разных стран и призвал международное сообщество обратить внимание "на фальшивые ноты высосанной из пальца пропаганды "голода" в Газе". "Но фотографии не врут. Террористы ХАМАС и жители Газы выглядят отлично. Израильские заложники выглядят так, будто пережили Холокост и являются единственными, кто явно страдал от недоедания", - говорится в заявлении пресс-службы МИД. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялось пять обменов. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
https://ria.ru/20250208/konflikt-1915630213.html
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в мире, цены на нефть, израиль, доха, катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Доха, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС

Нетаньяху дал указание переговорщикам сделать все для возвращения заложников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание команде переговорщиков в Дохе сделать все для возвращения всех удерживаемых в секторе Газа заложников, а также пообещал ликвидировать ХАМАС.
Ранее портал Ynet сообщил со ссылкой на источник, что Нетаньяху распорядился направить в Катар израильскую делегацию для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе. Согласно условиям достигнутой в январе и уже реализуемой первой фазы соглашения, переговоры о его втором этапе и окончательном прекращении огня в Газе должны были начаться в Дохе в минувший вторник, но этого не произошло.
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"Сделаем все, чтобы вернуть всех наших заложников. Мы позаботимся об их безопасности. Это указание, которое я дал переговорной группе – передать это посредникам и требовать этого", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Премьер при этом подчеркнул, что Израиль обязательно добьется ликвидации власти ХАМАС в секторе Газа.
Заявление было сделано в связи с освобождением в субботу троих израильских заложников, которые после 500 дней плена вернулись сильно похудевшими и в плохом физическом состоянии.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил также послание ряду министров иностранных дел разных стран и призвал международное сообщество обратить внимание "на фальшивые ноты высосанной из пальца пропаганды "голода" в Газе".
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"Но фотографии не врут. Террористы ХАМАС и жители Газы выглядят отлично. Израильские заложники выглядят так, будто пережили Холокост и являются единственными, кто явно страдал от недоедания", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялось пять обменов. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
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