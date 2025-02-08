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В офисе Нетаньяху назвали состояние освобожденных заложников ужасающим - РИА Новости, 08.02.2025
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14:33 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998140644.html
В офисе Нетаньяху назвали состояние освобожденных заложников ужасающим
В офисе Нетаньяху назвали состояние освобожденных заложников ужасающим - РИА Новости, 08.02.2025
В офисе Нетаньяху назвали состояние освобожденных заложников ужасающим
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху назвала "ужасающим" то, как выглядят заложники, которые были освобождены в субботу после почти 500-дневного РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:33:00+03:00
2025-02-08T14:33:00+03:00
в мире
израиль
ливан
йемен
биньямин нетаньяху
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху назвала "ужасающим" то, как выглядят заложники, которые были освобождены в субботу после почти 500-дневного плена в секторе Газа. "Правительство Израиля обнимает троих вернувшихся. Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам... Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи. Правительство Израиля привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести", - говорится в сообщении канцелярии. В субботу реализуется пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. В список освобожденных заложников вошли 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. На видео, которые транслируют арабские телеканалы из Газы во время передачи заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, видно, что заложники сильно потеряли в весе. Их держали в плену почти 500 дней. В социальных сетях также расходится коллаж с фотографиями этих заложников до похищения и нынешними, на котором заметно насколько сильно изменился внешний вид заложников. В течение четырёх предыдущих этапов 13 израильских заключенных были обменены на 586 палестинских заключенных, десятки из которых были депортированы за границу. Как ожидается, в последующие этапы Израилю будут переданы ещё девять живых заложников и тела восьми погибших заложников. Как сообщило ранее движение ХАМАС, на свободу в обмен на трех заложников должны выйти 183 палестинских заключенных, 18 из которых были приговорены к пожизненным срокам заключения, а 54 - к длительным срокам, 111 из них задержали в секторе Газа после 7 октября 2023 года. При этом 38 подлежащих освобождению заключенных - члены ХАМАС, а 30 - члены другого палестинского движения ФАТХ. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250201/izrail-1996838054.html
https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996367936.html
https://ria.ru/20250208/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, йемен, биньямин нетаньяху, хамас, международный комитет красного креста (мккк), фатх, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), ФАТХ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В офисе Нетаньяху назвали состояние освобожденных заложников ужасающим

Офис Нетаньяху назвал ужасающим то, как выглядят заложники после 500 дней плена

© AP Photo / Ariel SchalitПолиция в Израиле
Полиция в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Полиция в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху назвала "ужасающим" то, как выглядят заложники, которые были освобождены в субботу после почти 500-дневного плена в секторе Газа.
«
"Правительство Израиля обнимает троих вернувшихся. Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам... Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи. Правительство Израиля привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести", - говорится в сообщении канцелярии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Израиль продолжит добиваться целей войны в Газе, заявил Нетаньяху
1 февраля, 22:04
В субботу реализуется пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа.
В список освобожденных заложников вошли 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. На видео, которые транслируют арабские телеканалы из Газы во время передачи заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, видно, что заложники сильно потеряли в весе. Их держали в плену почти 500 дней. В социальных сетях также расходится коллаж с фотографиями этих заложников до похищения и нынешними, на котором заметно насколько сильно изменился внешний вид заложников.
В течение четырёх предыдущих этапов 13 израильских заключенных были обменены на 586 палестинских заключенных, десятки из которых были депортированы за границу. Как ожидается, в последующие этапы Израилю будут переданы ещё девять живых заложников и тела восьми погибших заложников.
Как сообщило ранее движение ХАМАС, на свободу в обмен на трех заложников должны выйти 183 палестинских заключенных, 18 из которых были приговорены к пожизненным срокам заключения, а 54 - к длительным срокам, 111 из них задержали в секторе Газа после 7 октября 2023 года. При этом 38 подлежащих освобождению заключенных - члены ХАМАС, а 30 - члены другого палестинского движения ФАТХ.
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Нетаньяху раскритиковал способ передачи израильских заложников в Газе
30 января, 14:37
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
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