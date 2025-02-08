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Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе - РИА Новости, 08.02.2025
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04:36 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/neft-1998101134.html
Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе
Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе - РИА Новости, 08.02.2025
Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе
Производство одного пластикового стаканчика на 400 миллилитров требует 52,5 грамма нефти, таким образом, для одного кофе навынос раз в день в течение месяца... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:36:00+03:00
2025-02-08T04:36:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Производство одного пластикового стаканчика на 400 миллилитров требует 52,5 грамма нефти, таким образом, для одного кофе навынос раз в день в течение месяца добывается примерно 1,6 килограмма нефти за аналогичный период, посчитала для РИА Новости эколог, программный директор "Точки кипения - Новокузнецк" Варвара Михеева. Как объяснила эксперт, средний вес пластикового стаканчика объемом 400 миллилитров составляет с термоизоляцией и крышкой около 30 грамм. Для производства 1 килограмма пластика с учетом потерь при переработке требуется примерно 1,5–2 килограмма нефти. "Возьмем среднее значение 1,75 килограмма нефти на 1 килограмм пластика. Если взять вес стакана с крышкой 30 грамм: 30 грамм умножаем на 1,75 килограмма нефти получается 0,0525 килограмма нефти (52,5 грамма нефти). Если человек каждый день покупает стаканчик кофе, то за месяц (30 дней) израсходует: 52,5 умножаем на 30 получаем 1 575 грамм (или округляем примерно 1,6 килограмма нефти)", - сказала Михеева. Она напомнила, что кофейные стаканчики и крышки для них чаще всего изготавливаются из полипропилена или полистирола - это производные нефти. Большинство стаканчиков многослойные. Внутри пищевой пластик - тот самый полипропилен или полистирол. Наружный слой - бумага или картон для теплоизоляции и удобства держания стакана. Иногда еще добавляют дополнительный термослой из вспененного полиэтилена или другого материала. "Чтобы стаканы были не только удобные, но и стильные появляются пластификаторы, стабилизаторы и красители. Ко всему этому плюсуем всякие уплотнительные резинки, наклейки, декоративные элементы с растениями или стразами/бусинами, картонные подставки/держатели и пластиковые/бумажные соломинки", - добавила Михеева.
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экономика
Экономика
Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе

Эколог Михеева: для кофе навынос в течение месяца требуется 1,6 килограмма нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКофе с собой
Кофе с собой - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Производство одного пластикового стаканчика на 400 миллилитров требует 52,5 грамма нефти, таким образом, для одного кофе навынос раз в день в течение месяца добывается примерно 1,6 килограмма нефти за аналогичный период, посчитала для РИА Новости эколог, программный директор "Точки кипения - Новокузнецк" Варвара Михеева.
Как объяснила эксперт, средний вес пластикового стаканчика объемом 400 миллилитров составляет с термоизоляцией и крышкой около 30 грамм. Для производства 1 килограмма пластика с учетом потерь при переработке требуется примерно 1,5–2 килограмма нефти.
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"Возьмем среднее значение 1,75 килограмма нефти на 1 килограмм пластика. Если взять вес стакана с крышкой 30 грамм: 30 грамм умножаем на 1,75 килограмма нефти получается 0,0525 килограмма нефти (52,5 грамма нефти). Если человек каждый день покупает стаканчик кофе, то за месяц (30 дней) израсходует: 52,5 умножаем на 30 получаем 1 575 грамм (или округляем примерно 1,6 килограмма нефти)", - сказала Михеева.
Она напомнила, что кофейные стаканчики и крышки для них чаще всего изготавливаются из полипропилена или полистирола - это производные нефти. Большинство стаканчиков многослойные. Внутри пищевой пластик - тот самый полипропилен или полистирол. Наружный слой - бумага или картон для теплоизоляции и удобства держания стакана. Иногда еще добавляют дополнительный термослой из вспененного полиэтилена или другого материала.
"Чтобы стаканы были не только удобные, но и стильные появляются пластификаторы, стабилизаторы и красители. Ко всему этому плюсуем всякие уплотнительные резинки, наклейки, декоративные элементы с растениями или стразами/бусинами, картонные подставки/держатели и пластиковые/бумажные соломинки", - добавила Михеева.
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