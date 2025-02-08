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В МВД рассказали, как нелегалы могут избежать депортации из России - РИА Новости, 08.02.2025
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02:54 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/mvd-1998098172.html
В МВД рассказали, как нелегалы могут избежать депортации из России
В МВД рассказали, как нелегалы могут избежать депортации из России - РИА Новости, 08.02.2025
В МВД рассказали, как нелегалы могут избежать депортации из России
Нелегально находящиеся в России мигранты должны до 30 апреля обратиться в полицию или миграционный центр "Сахарово", чтобы узаконить своё пребывание в стране и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:54:00+03:00
2025-02-08T02:54:00+03:00
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нелегально находящиеся в России мигранты должны до 30 апреля обратиться в полицию или миграционный центр "Сахарово", чтобы узаконить своё пребывание в стране и избежать депортации, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В России в период с 1 января по 30 апреля 2025 года включительно действует указ президента РФ №1126, по которому возможно без риска выдворения, депортации и закрытия въезда сделать своё пребывание в России законным", - говорится в материалах ведомства. МВД РФ отмечает, что данный указ касается иностранцев, которые больше трех месяцев находятся в России без патента или разрешения на работу, с просроченным и неоплаченным патентом, а также не имеющих разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ). "Как можно скорее обратитесь в отдел полиции или в "ПВС" МВД России либо в миграционный центр "Сахарово" в Москве", - рекомендует министерство.
https://ria.ru/20250202/mvd-1996921988.html
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россия
Россия
В МВД рассказали, как нелегалы могут избежать депортации из России

МВД: нелегалы могут избежать депортации, если обратятся до 30 апреля в полицию

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нелегально находящиеся в России мигранты должны до 30 апреля обратиться в полицию или миграционный центр "Сахарово", чтобы узаконить своё пребывание в стране и избежать депортации, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
России в период с 1 января по 30 апреля 2025 года включительно действует указ президента РФ №1126, по которому возможно без риска выдворения, депортации и закрытия въезда сделать своё пребывание в России законным", - говорится в материалах ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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МВД РФ отмечает, что данный указ касается иностранцев, которые больше трех месяцев находятся в России без патента или разрешения на работу, с просроченным и неоплаченным патентом, а также не имеющих разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).
"Как можно скорее обратитесь в отдел полиции или в "ПВС" МВД России либо в миграционный центр "Сахарово" в Москве", - рекомендует министерство.
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