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Во Владимирской области двое детей выпали из окна
Во Владимирской области двое детей выпали из окна - РИА Новости, 08.02.2025
Во Владимирской области двое детей выпали из окна
Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна квартиры на третьем этаже в Муроме Владимирской области, они госпитализированы, угрозы их жизни и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:47:00+03:00
2025-02-08T19:47:00+03:00
2025-02-08T19:59:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна квартиры на третьем этаже в Муроме Владимирской области, они госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "Следователями СК проводится проверка по сообщению о падении двух малолетних детей из окна в Муроме", - говорится в сообщении. По предварительным данным, оставленные без присмотра трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра, которые проживают с родителями на третьем этаже многоквартирного дома на улице Карла Маркса в Муроме, открыли окно и выпали на улицу. По данным ведомства, детей госпитализировали, угрозы для их жизни и здоровья нет.
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происшествия, муром, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Муром, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области двое детей выпали из окна
В Муроме двое маленьких детей выпали из окна квартиры на третьем этаже