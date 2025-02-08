https://ria.ru/20250208/murom-1998187451.html

Во Владимирской области двое детей выпали из окна

Во Владимирской области двое детей выпали из окна - РИА Новости, 08.02.2025

Во Владимирской области двое детей выпали из окна

Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна квартиры на третьем этаже в Муроме Владимирской области, они госпитализированы, угрозы их жизни и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:47:00+03:00

2025-02-08T19:47:00+03:00

2025-02-08T19:59:00+03:00

происшествия

муром

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна квартиры на третьем этаже в Муроме Владимирской области, они госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "Следователями СК проводится проверка по сообщению о падении двух малолетних детей из окна в Муроме", - говорится в сообщении. По предварительным данным, оставленные без присмотра трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра, которые проживают с родителями на третьем этаже многоквартирного дома на улице Карла Маркса в Муроме, открыли окно и выпали на улицу. По данным ведомства, детей госпитализировали, угрозы для их жизни и здоровья нет.

https://ria.ru/20240917/vladivostok-1973084880.html

муром

владимирская область

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происшествия, муром, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)