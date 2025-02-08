https://ria.ru/20250208/moskva-1998202201.html

Роспотребнадзор не получал жалоб от населения после пожара в Москве

Роспотребнадзор не получал жалоб от населения после пожара в Москве - РИА Новости, 08.02.2025

Роспотребнадзор не получал жалоб от населения после пожара в Москве

Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие после пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы не поступали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:54:00+03:00

2025-02-08T22:54:00+03:00

2025-02-08T22:54:00+03:00

происшествия

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие после пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы не поступали, сообщается в Telegram-канале столичного управления Роспотребнадзора. "Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали", - говорится в сообщении. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины. По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет. В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве. Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.

https://ria.ru/20250208/moskva-1998196513.html

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194637.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве