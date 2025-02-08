https://ria.ru/20250208/moskva-1998196513.html

Посетительница горящего здания в Москве отметила, что оно ветхое

Посетительница горящего здания в Москве отметила, что оно ветхое - РИА Новости, 08.02.2025

Посетительница горящего здания в Москве отметила, что оно ветхое

Девушка, у которой должна была быть съемка в студии на территории бывшего Электрозавода рассказала, что не слышала о проблемах с проводкой в здании, при этом... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T21:48:00+03:00

2025-02-08T21:48:00+03:00

2025-02-08T21:59:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Девушка, у которой должна была быть съемка в студии на территории бывшего Электрозавода рассказала, что не слышала о проблемах с проводкой в здании, при этом отметила, что здание ветхое. Открытое горение в здании на востоке Москве ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины. "Я вообще артистка, у нас должна была быть съемка... я только туда планировала идти... но, я так понимаю, что все отменится", - сказала она журналистам. Она отметила, что в здании завода есть много записывающих студий. При этом девушка добавила, что о каких-то проблемах с проводкой в здании она не слышала. "Здание ветхое, в целом всегда может что-то произойти", - добавила девушка. По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет. Согласно информации экстренных служб, число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, госпитализированы пятеро. В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве. Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.

https://ria.ru/20250208/moskva-1998186235.html

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194637.html

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998188926.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидец о ветхости здания и регулярных пожарных проверках Девушка, у которой должна была пройти съемка в студии на территории бывшего Электрозавода, рассказала, что здание, в котором произошел пожар, в целом ветхое. Один из работников здания рассказал, что пожарные проверки проходят регулярно. 2025-02-08T21:48 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве