https://ria.ru/20250208/moskva-1998186235.html
Скорая вывозит пострадавших с места пожара на востоке Москвы
Скорая вывозит пострадавших с места пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
Скорая вывозит пострадавших с места пожара на востоке Москвы
Скорая вывозит пострадавших с места пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:42:00+03:00
2025-02-08T19:42:00+03:00
2025-02-08T20:08:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар в здании электрозавода в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998176754_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67bb80d0af697e124d52672f7a40530d.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Скорая вывозит пострадавших с места пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным эвакуированы 120 человек. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Одна из скорых выехала с территории здания. Около него находятся спасательные службы, в том числе детская скорая.
https://ria.ru/20250208/moskva-1998180372.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998176754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd19620cecc9847543d95189abc2158b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар в здании Электрозавода в Москве
Скорая вывозит пострадавших с места пожара на востоке Москвы
Скорая вывозит пострадавших с места пожара в здании на востоке Москвы