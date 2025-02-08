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В МЧС назвали возможную причину пожара в здании на востоке Москвы
В МЧС назвали возможную причину пожара в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
В МЧС назвали возможную причину пожара в здании на востоке Москвы
Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:05:00+03:00
2025-02-08T19:05:00+03:00
2025-02-08T20:10:00+03:00
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пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. В пресс-службе столичного депздрава сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения."Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар в здании Электрозавода в Москве
В МЧС назвали возможную причину пожара в здании на востоке Москвы
МЧС: причиной пожара в здании на востоке Москвы могло стать короткое замыкание