https://ria.ru/20250208/moskva-1998175408.html

Три человека госпитализировали после отравления при пожаре в Москве

Три человека госпитализировали после отравления при пожаре в Москве - РИА Новости, 08.02.2025

Три человека госпитализировали после отравления при пожаре в Москве

Три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения во время пожара на востоке Москвы, их состояние не тяжелое, сообщили... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:48:00+03:00

2025-02-08T18:48:00+03:00

2025-02-08T20:10:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения во время пожара на востоке Москвы, их состояние не тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 80."На место пожара незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи. Из обратившихся за медицинской помощью три человека госпитализируются в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. Состояние их не тяжелое, угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.

https://ria.ru/20250208/moskva-1998174750.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве