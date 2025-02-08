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Следователи приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
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18:45 08.02.2025 (обновлено: 20:10 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/moskva-1998174750.html
Следователи приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы
Следователи приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
Следователи приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы
По факту пожара в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы организована доследственная проверка, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:45:00+03:00
2025-02-08T20:10:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По факту пожара в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы организована доследственная проверка, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного СК.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным эвакуированы 120 человек, спасены - 80."По факту возгорания на востоке Москвы организована процессуальная проверка. 8 февраля 2025 года в административном здании, расположенном на улице Электрозаводской в Москве, произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.
https://ria.ru/20250208/moskva-1998175408.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Электрозавода в Москве
Следователи приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По факту пожара в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы организована доследственная проверка, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным эвакуированы 120 человек, спасены - 80.
Медицинские работники на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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"По факту возгорания на востоке Москвы организована процессуальная проверка. 8 февраля 2025 года в административном здании, расположенном на улице Электрозаводской в Москве, произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в здании Электрозавода в Москве
 
 
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