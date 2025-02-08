https://ria.ru/20250208/moskva-1998174750.html

Следователи приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы

Следователи приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025

Следователи приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы

По факту пожара в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы организована доследственная проверка, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:45:00+03:00

2025-02-08T18:45:00+03:00

2025-02-08T20:10:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании электрозавода в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998176754_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67bb80d0af697e124d52672f7a40530d.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По факту пожара в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы организована доследственная проверка, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного СК.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным эвакуированы 120 человек, спасены - 80."По факту возгорания на востоке Москвы организована процессуальная проверка. 8 февраля 2025 года в административном здании, расположенном на улице Электрозаводской в Москве, произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

https://ria.ru/20250208/moskva-1998175408.html

https://ria.ru/20250208/mchs-1998168133.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве