https://ria.ru/20250208/moskva-1998170577.html
Из горящего здания на востоке Москвы спасли 40 человек
Из горящего здания на востоке Москвы спасли 40 человек - РИА Новости, 08.02.2025
Из горящего здания на востоке Москвы спасли 40 человек
Сотрудники МЧС спасли 40 человек из горящего здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:24:00+03:00
2025-02-08T18:24:00+03:00
2025-02-08T20:11:00+03:00
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 40 человек из горящего здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти."Сотрудники МЧС России спасли 40 человек на пожаре в Москве. Сведений о пострадавших не поступало. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250208/mchs-1998169028.html
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РИА Новости
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Электрозавода в Москве
Из горящего здания на востоке Москвы спасли 40 человек
Сотрудники МЧС спасли 40 человек из горящего здания на востоке Москвы