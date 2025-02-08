https://ria.ru/20250208/moskva-1998095388.html

В Москве мужчину оштрафовали за ношение телескопической дубинки

В Москве мужчину оштрафовали за ношение телескопической дубинки - РИА Новости, 08.02.2025

В Москве мужчину оштрафовали за ношение телескопической дубинки

Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал гражданина за ношение телескопической дубинки, предмет совершения правонарушения суд постановил уничтожить,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T01:41:00+03:00

2025-02-08T01:41:00+03:00

2025-02-08T05:57:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал гражданина за ношение телескопической дубинки, предмет совершения правонарушения суд постановил уничтожить, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что мужчину на станции метро "Потапово" остановили для проверки ручной клади. В вещах нашли телескопическую дубинку, которая, согласно закону, считается холодным оружием ударно-раздробляющего действия. В суде гражданин полностью признал вину. Суд признал его виновным по статье КоАП о незаконном хранении оружия и оштрафовал. В суде не уточнили сумму санкции, однако статья предусматривает наказание в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Суд решил не только изъять телескопическую дубинку, но и уничтожить ее.

https://ria.ru/20250207/moskva-1998063303.html

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происшествия, москва