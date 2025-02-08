https://ria.ru/20250208/morgunov-1997991072.html

"Папа напоил ее и затащил в дом": шокирующая история про детей Моргунова

"Папа напоил ее и затащил в дом": шокирующая история про детей Моргунова - РИА Новости, 08.02.2025

"Папа напоил ее и затащил в дом": шокирующая история про детей Моргунова

Образ Бывалого в гайдаевских комедиях — воплощение жизнерадостности и юмора. Но за экранным смехом и шутками скрывалась сложная личная жизнь Евгения Моргунова,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

евгений моргунов

мосфильм

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Образ Бывалого в гайдаевских комедиях — воплощение жизнерадостности и юмора. Но за экранным смехом и шутками скрывалась сложная личная жизнь Евгения Моргунова, полная драматических поворотов. Злой рок коснулся и его детей. Какими оказались судьбы отпрысков?Любимые женщиныПервой страстью в его жизни стала балерина Большого театра Варвара Рябцева. Их связь продлилась более 10 лет, однако до брака дело так и не дошло. Возможно, сыграла свою роль разница в возрасте — 13 лет, а также, по некоторым сведениям, неспособность Варвары иметь детей. Как бы то ни было, после расставания бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые дружеские отношения.Более того, именно Моргунов впоследствии взял на себя заботы о похоронах Рябцевой, доживавшей свой век в одиночестве.В 1963 году судьба свела Евгения с Натальей. Их история достойна отдельного рассказа. Девушка пыталась дозвониться в университет, чтобы узнать о пересдаче, но по ошибке набрала номер Моргунова. Актер, обладая неиссякаемым чувством юмора, решил подшутить над ней, представившись сотрудником кафедры.Розыгрыш затянулся на несколько звонков, в ходе была даже назначена дата фиктивной пересдачи. Наталья, естественно, была несколько огорчена, когда обман раскрылся. Поначалу она категорически отказывалась от встречи с шутником. Однако настойчивость и обаяние Моргунова сделали свое дело. Наталья не только согласилась на свидание, но и впоследствии стала его женой, несмотря на разницу в возрасте — те же 13 лет, что и в случае с Рябцевой, только в этот раз избранница была моложе. Их брак продлился 36 лет, в нем родились двое сыновей — Антон и Николай.Жизненный путь АнтонаРодившийся 20 апреля 1966 года, Антон Моргунов не унаследовал от отца ни стремления к творчеству, ни твердости характера. Учеба мальчика не интересовала, он рано пристрастился к алкоголю, и все попытки создать крепкую семью оказывались безуспешными.После смерти Евгения Моргунова в 1999 году ситуация усугубилась. Наталья Николаевна оберегала сына от внимания прессы и старалась окружить его заботой и поддержкой, но все усилия оказались тщетны перед прогрессирующей алкогольной зависимостью.Соседи семьи неоднократно рассказывали журналистам о неадекватном поведении Антона, агрессивности и нежелании работать даже в периоды относительной трезвости. Поняв, что не в состоянии ему помочь, Моргунова сосредоточила силы на воспитании внучки Евгении, дочери Антона, которая жила вместе с ними после развода родителей.После смерти матери в январе 2021 года, состояние Антона стало еще более тяжелым. Он практически не покидал квартиру, продолжая злоупотреблять алкоголем. Когда журналисты и неравнодушные люди пришли выразить соболезнования и предложить помощь, Антон встретил их неадекватно, утверждая, что мать жива и находится в больнице.Известно, что у Антона Моргунова, помимо дочки Евгении, есть еще двое сыновей и внуки, однако подробности их жизни остаются неизвестными.Трагическая судьба НиколаяСудьба младшего сына, Николая Моргунова, родившегося 29 сентября 1972 года, оборвалась трагически рано. В отличие от старшего брата, Николай был тихим и замкнутым. Учеба его мало интересовала, несмотря на надежды отца. Он не проявлял интереса ни к музыке, ни к актерскому мастерству, предпочитая другие занятия.Николай погиб в автокатастрофе в июне 1998 году в возрасте 25 лет. Возвращаясь с дачи, он за рулем и врезался в дерево.Внебрачная дочьПосле смерти Евгения Моргунова вскрылась еще одна любовная история — роман с Татьяной Бурмистровой, монтажером Свердловской киностудии.Они познакомились в конце 1950-х годов на "Мосфильме". Евгений, плененный красотой Татьяны, пытался добиться ее расположения. Но девушка не испытывала к нему никаких романтических чувств. Не желая сдаваться, актер предпринял решительный шаг.Во время съемок фильма "Когда казаки плачут" в Ростовской области, Моргунов устроил вечеринку для съемочной группы. Татьяна, не привыкшая к алкоголю, выпила лишнего.“Вечером накануне первого дня съемок мой папа устроил вечеринку. Мама никогда не пила, но Евгений Моргунов стал настойчиво предлагать ей выпить деревенского вина. Она быстро опьянела. А утром проснулась в одной постели с Моргуновым”, — рассказывала их дочь Арина. Вскоре Татьяна обнаружила, что беременна.Она планировала прервать беременность, но мать уговорила ее сохранить ребенка, и в 1964 году родилась дочь Арина. Татьяна не приняла помощь Евгения и даже не пустила его на выписку из роддома.“Бабушка рассказывала, что отец звонил маме, говорил: "Я приеду, когда будешь рожать!". А она наотрез: "Даже не думай!". Но Моргунов все равно приехал в роддом... В итоге папу даже в регистратуру не пустили. А мне дали фамилию деда — Бурмистрова”Впервые Моргунов увидел дочь, которой дали имя Арина, только в семимесячном возрасте, и то благодаря усилиям матери Татьяны. Евгений хотел жениться на Татьяне и обеспечить дочь, но она так и не смогла его простить.“Отец продолжал интересоваться моей жизнью через бабушку, — рассказывала Арина. — А бабушка в свою очередь рассказывала мне об отце. Во время редких поездок в Свердловск Евгений Моргунов встречал меня возле школы, дарил игрушки, но предостерегал: "Маме скажешь, что бабушка купила…”Несмотря на сложные отношения с Татьяной и счастливый брак с Натальей Моргуновой, Евгений не прекращал видеться с дочерью. Он специально прилетал к ней в Свердловск, находил время для встреч во время гастролей. Когда Арина выросла, она поступила в "Гнесинку", но общение с отцом и братьями прервала, чувствуя, что предает мать.После окончания "Гнесинки" Арина стала участницей ансамбля "Метроном", в котором в свое время начинал карьеру Александр Малинин. В течение года Арина гастролировала с коллективом по стране. В этот период у нее завязались романтические отношения с руководителем ансамбля Владимиром Карминским. Вместе они решили эмигрировать в США. Обжившись на новом месте, Арина перевезла в Америку и свою мать, которая стала жить вместе с ней, Владимиром и их тремя детьми.Однажды Евгений Моргунов приехал в США, чтобы навестить дочь, но Татьяна Бурмистрова не пустила его на порог.“Это было в 1998 году. Я была на репетиции, когда позвонила мама. Мама кричала в трубку: "Это ужас! Он здесь". Я говорю: "Кто здесь?". Она: "Моргунов приехал. Как только ему удалось найти твой адрес?! Неужели мои подруги проболтались?" Я ей: "Пригласи его в квартиру. Я скоро приеду!" А мама, как отрезала: "Когда он сказал, что хочет повидаться с тобой, я ему ответила, что ты недавно умерла". Я немедленно примчалась домой, обошла всю улицу, но отца так и не встретила. А через год папа скончался”В память об отце Арина взяла псевдоним Арина Джейн Морган. Она оставила музыку и посвятила себя изучению менеджмента в Мичиганском университете, работала в различных организациях, включая Государственный департамент США.“Теперь я — Арина Джейн Морган, что можно перевести на русский, как Арина Евгеньевна Моргунова. Моя мама тоже умерла. Очень жаль, что она так и не смогла найти с отцом общий язык. Я думаю, у нас была бы прекрасная семья”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений моргунов, мосфильм