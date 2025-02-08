https://ria.ru/20250208/mkad-1998110179.html
На МКАД столкнулись несколько машин
На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 08.02.2025
На МКАД столкнулись несколько машин
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:36:00+03:00
2025-02-08T08:36:00+03:00
2025-02-08T08:36:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 37-го километра МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение затруднено на 2,5 километрах", - говорится в сообщении ведомства. Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД столкнулись несколько машин
На внутренней стороне 37-го километра МКАД столкнулись несколько машин