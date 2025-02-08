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На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 08.02.2025
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08:36 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/mkad-1998110179.html
На МКАД столкнулись несколько машин
На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 08.02.2025
На МКАД столкнулись несколько машин
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:36:00+03:00
2025-02-08T08:36:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 37-го километра МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение затруднено на 2,5 километрах", - говорится в сообщении ведомства. Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД столкнулись несколько машин

На внутренней стороне 37-го километра МКАД столкнулись несколько машин

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внутренней стороне 37-го километра МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение затруднено на 2,5 километрах", - говорится в сообщении ведомства.
Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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