Мизулина дала совет молодым блогерам
Мизулина посоветовала блогерам больше внимания уделять позитивному контенту
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкГлава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, посоветовала молодым блогерам, создавая контент, больше внимания уделять позитивной информации.
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"Я вижу много ребят, которые учатся быть блогерами и журналистами… Часто берут негативный контент, чтобы он быстро завирусился. Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает… Лично мне не хватает позитивной информации о людях, событиях", - сказала Мизулина.
В этой связи она прокомментировала закрытие в России Youtube, назвав эту меру целесообразной, поскольку площадка работала с нарушениями закона, не удаляла контент, связанный с насилием и жестокостью. Российские платформы развиваются, отметила Мизулина, пройдет год-два и они станут более функциональными.
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