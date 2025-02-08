https://ria.ru/20250208/mizulina-1998120617.html

Мизулина дала совет молодым блогерам

Мизулина дала совет молодым блогерам - РИА Новости, 08.02.2025

Мизулина дала совет молодым блогерам

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, посоветовала... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T10:48:00+03:00

2025-02-08T10:48:00+03:00

2025-02-08T19:05:00+03:00

общество

иркутск

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

youtube

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ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, посоветовала молодым блогерам, создавая контент, больше внимания уделять позитивной информации. На встрече со школьниками и студентами в Иркутске Мизулина, отвечая на вопрос, как реализовать себя в блогосфере, посоветовала не гнаться за просмотрами, снимая только негативный контент, а больше внимания уделять позитиву. "Я вижу много ребят, которые учатся быть блогерами и журналистами… Часто берут негативный контент, чтобы он быстро завирусился. Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает… Лично мне не хватает позитивной информации о людях, событиях", - сказала Мизулина. В этой связи она прокомментировала закрытие в России Youtube, назвав эту меру целесообразной, поскольку площадка работала с нарушениями закона, не удаляла контент, связанный с насилием и жестокостью. Российские платформы развиваются, отметила Мизулина, пройдет год-два и они станут более функциональными.

https://ria.ru/20241205/mizulina-1987555563.html

https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html

иркутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, иркутск, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, youtube