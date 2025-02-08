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Мизулина дала совет молодым блогерам - РИА Новости, 08.02.2025
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10:48 08.02.2025 (обновлено: 19:05 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/mizulina-1998120617.html
Мизулина дала совет молодым блогерам
Мизулина дала совет молодым блогерам - РИА Новости, 08.02.2025
Мизулина дала совет молодым блогерам
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, посоветовала... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T10:48:00+03:00
2025-02-08T19:05:00+03:00
общество
иркутск
россия
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
youtube
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ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, посоветовала молодым блогерам, создавая контент, больше внимания уделять позитивной информации. На встрече со школьниками и студентами в Иркутске Мизулина, отвечая на вопрос, как реализовать себя в блогосфере, посоветовала не гнаться за просмотрами, снимая только негативный контент, а больше внимания уделять позитиву. "Я вижу много ребят, которые учатся быть блогерами и журналистами… Часто берут негативный контент, чтобы он быстро завирусился. Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает… Лично мне не хватает позитивной информации о людях, событиях", - сказала Мизулина. В этой связи она прокомментировала закрытие в России Youtube, назвав эту меру целесообразной, поскольку площадка работала с нарушениями закона, не удаляла контент, связанный с насилием и жестокостью. Российские платформы развиваются, отметила Мизулина, пройдет год-два и они станут более функциональными.
https://ria.ru/20241205/mizulina-1987555563.html
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общество, иркутск, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, youtube
Общество, Иркутск, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, YouTube
Мизулина дала совет молодым блогерам

Мизулина посоветовала блогерам больше внимания уделять позитивному контенту

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкГлава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, посоветовала молодым блогерам, создавая контент, больше внимания уделять позитивной информации.
На встрече со школьниками и студентами в Иркутске Мизулина, отвечая на вопрос, как реализовать себя в блогосфере, посоветовала не гнаться за просмотрами, снимая только негативный контент, а больше внимания уделять позитиву.
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"Я вижу много ребят, которые учатся быть блогерами и журналистами… Часто берут негативный контент, чтобы он быстро завирусился. Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает… Лично мне не хватает позитивной информации о людях, событиях", - сказала Мизулина.
В этой связи она прокомментировала закрытие в России Youtube, назвав эту меру целесообразной, поскольку площадка работала с нарушениями закона, не удаляла контент, связанный с насилием и жестокостью. Российские платформы развиваются, отметила Мизулина, пройдет год-два и они станут более функциональными.
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