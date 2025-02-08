Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области
Мирошник: Россия ведет работу по уточнению списка пропавших в Курской области
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская сторона ведет постоянную работу по уточнению списка российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные.
"Это далеко не все данные. Количество людей, которое находится на той территории, существенно больше", - заявил Мирошник РИА Новости.
Он отметил, что слишком размытые формулировки в описании людей из списка связаны с тем, что значительная часть списка составлялась из заявок людей, которые разыскивают того или иного человека. Это далеко не всегда родственники, это могут быть соседи, школьные друзья, люди, которые жили в соседних домах. Зачастую они могут не знать фамилию семьи или ребенка, которого запрашивают.
"Эти "белые пятна" стараются заполнить Российский Красный Крест при взаимодействии с местными органами власти... Она (работа по конкретизации) ведется в ежедневном режиме. Эти механизмы начинаются от анализа украинских СМИ, где выявляются эти люди на фотографиях. Также есть условные партизаны, которые перемещаются по населенных пунктам и говорят: "Мы видели этого человека, он жив и здоров". Эта информация собирается и это уже база данных, которая включает в себя географию. Мы примерно понимаем в каких населенных пунктах, сколько есть людей", - рассказал Мирошник.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.