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Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 08.02.2025
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07:03 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/miroshnik-1998105956.html
Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области
Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 08.02.2025
Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области
Российская сторона ведет постоянную работу по уточнению списка российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:03:00+03:00
2025-02-08T07:03:00+03:00
россия
курская область
родион мирошник
татьяна москалькова
владимир путин
российский красный крест
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская сторона ведет постоянную работу по уточнению списка российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. "Это далеко не все данные. Количество людей, которое находится на той территории, существенно больше", - заявил Мирошник РИА Новости. Он отметил, что слишком размытые формулировки в описании людей из списка связаны с тем, что значительная часть списка составлялась из заявок людей, которые разыскивают того или иного человека. Это далеко не всегда родственники, это могут быть соседи, школьные друзья, люди, которые жили в соседних домах. Зачастую они могут не знать фамилию семьи или ребенка, которого запрашивают. "Эти "белые пятна" стараются заполнить Российский Красный Крест при взаимодействии с местными органами власти... Она (работа по конкретизации) ведется в ежедневном режиме. Эти механизмы начинаются от анализа украинских СМИ, где выявляются эти люди на фотографиях. Также есть условные партизаны, которые перемещаются по населенных пунктам и говорят: "Мы видели этого человека, он жив и здоров". Эта информация собирается и это уже база данных, которая включает в себя географию. Мы примерно понимаем в каких населенных пунктах, сколько есть людей", - рассказал Мирошник. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250208/zhiteli-1998105032.html
https://ria.ru/20250202/miroshnik-1996872141.html
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россия, курская область, родион мирошник, татьяна москалькова, владимир путин, российский красный крест, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Родион Мирошник, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Российский Красный Крест, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области

Мирошник: Россия ведет работу по уточнению списка пропавших в Курской области

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская сторона ведет постоянную работу по уточнению списка российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные.
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"Это далеко не все данные. Количество людей, которое находится на той территории, существенно больше", - заявил Мирошник РИА Новости.
Он отметил, что слишком размытые формулировки в описании людей из списка связаны с тем, что значительная часть списка составлялась из заявок людей, которые разыскивают того или иного человека. Это далеко не всегда родственники, это могут быть соседи, школьные друзья, люди, которые жили в соседних домах. Зачастую они могут не знать фамилию семьи или ребенка, которого запрашивают.
"Эти "белые пятна" стараются заполнить Российский Красный Крест при взаимодействии с местными органами власти... Она (работа по конкретизации) ведется в ежедневном режиме. Эти механизмы начинаются от анализа украинских СМИ, где выявляются эти люди на фотографиях. Также есть условные партизаны, которые перемещаются по населенных пунктам и говорят: "Мы видели этого человека, он жив и здоров". Эта информация собирается и это уже база данных, которая включает в себя географию. Мы примерно понимаем в каких населенных пунктах, сколько есть людей", - рассказал Мирошник.
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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