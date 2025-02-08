https://ria.ru/20250208/miroshnik-1998105956.html

Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области

Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 08.02.2025

Мирошник рассказал о работе по поиску пропавших жителей Курской области

Российская сторона ведет постоянную работу по уточнению списка российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:03:00+03:00

2025-02-08T07:03:00+03:00

2025-02-08T07:03:00+03:00

россия

курская область

родион мирошник

татьяна москалькова

владимир путин

российский красный крест

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская сторона ведет постоянную работу по уточнению списка российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. "Это далеко не все данные. Количество людей, которое находится на той территории, существенно больше", - заявил Мирошник РИА Новости. Он отметил, что слишком размытые формулировки в описании людей из списка связаны с тем, что значительная часть списка составлялась из заявок людей, которые разыскивают того или иного человека. Это далеко не всегда родственники, это могут быть соседи, школьные друзья, люди, которые жили в соседних домах. Зачастую они могут не знать фамилию семьи или ребенка, которого запрашивают. "Эти "белые пятна" стараются заполнить Российский Красный Крест при взаимодействии с местными органами власти... Она (работа по конкретизации) ведется в ежедневном режиме. Эти механизмы начинаются от анализа украинских СМИ, где выявляются эти люди на фотографиях. Также есть условные партизаны, которые перемещаются по населенных пунктам и говорят: "Мы видели этого человека, он жив и здоров". Эта информация собирается и это уже база данных, которая включает в себя географию. Мы примерно понимаем в каких населенных пунктах, сколько есть людей", - рассказал Мирошник. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250208/zhiteli-1998105032.html

https://ria.ru/20250202/miroshnik-1996872141.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995605172.html

россия

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россия, курская область, родион мирошник, татьяна москалькова, владимир путин, российский красный крест, вооруженные силы украины